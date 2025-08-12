Uma pessoa morreu e uma continua desaparecida após uma explosão em uma fábrica de aço na Pensilvânia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (11), segundo autoridades.
Várias pessoas receberam atendimento por ferimentos adicionais, disse o departamento de polícia do Condado de Allegheny em comunicado online, embora a extensão dos ferimentos não esteja clara.
A área ainda está ativa, e os Serviços de Emergência do Condado de Allegheny pedem que as pessoas evitem o local.
Ao menos sete pessoas ficaram feridas na explosão e foram levados a um hospital local. Outras cinco pessoas foram levadas a outro hospital da região.
Segundo autoridades, o aciente envolveu pelo menos duas baterias de fornos de coque, equipamentos utilizados para transformar carvão em coque, um tipo de combustível muito utilizado nas fábricas de aço.
“Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes para investigar a causa do acidente e forneceremos atualizações adicionais assim que estiverem disponíveis”, disse David B. Burritt, presidente e CEO da US Steel.
Quase 1.300 funcionários trabalham diariamente na planta de Clairton, acrescentou Burritt.
“Nossa maior prioridade é a segurança e o bem-estar dos nossos funcionários e do meio ambiente”, afirmou.