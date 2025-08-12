“É preciso que o poder público faça leis para que as plataformas, as empresas que lucram bilhões de dólares anualmente com essa atividade, sejam responsabilizadas por cumprir as regras que elas próprias colocam, como a idade mínima para usar, para estar nas redes, em alguns, algumas plataformas é 13 anos, outras é 16, outras é 18 anos, e a gente sabe que muito antes disso as crianças acabam usando”, pontua.
Felca já venceu ações na Justiça de SP contra redes sociais
