Na tarde desta segunda-feira (11), a Conmebol anunciou que a decisão da Libertadores acontecerá no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Esta é a segunda vez que o local será palco de uma final.
O Estádio Monumental é a casa do Universitário, do Peru, e foi palco da decisão entre Flamengo e River Plate, em 2019. Naquele ano, o Rubro-Negro sagrou-se campeão, com gols de Gabigol.
A fase de oitavas de final da Libertadores começa a ser disputada nesta terça-feira (12), veja os confrontos:
19h – Fortaleza x Vélez Sarsfield
21h30 – Atlético Nacional x São Paulo
21h30 – Peñarol x Racing
19h – Cerro Porteño x Estudiantes
21h30 – Flamengo x Internacional
19h – Botafogo x LDU
21h30 – Libertad x River Plate
21h30 – Universitário x Palmeiras