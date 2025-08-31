Em Laranjeiras do Sul, no Centro Sul do estado, acontece na próxima semana, no dia 20 de agosto, o 1º Seminário Flor de Laranjeira: Boas Práticas que Inspiram – Prevenção da Violência Doméstica e Fortalecimento da Rede de Proteção. A iniciativa, promovida pelo Conselho da Comunidade da Comarca, será realizada em parceria com o Ministério Público do Paraná, o Poder Judiciário, o Núcleo Regional de Educação, a Ordem dos Advogados do Brasil, as polícias Civil e Militar, prefeituras da comarca, instituições de ensino superior e sociedade civil organizada. O município de Laranjeiras do Sul figura entre os que mais registram casos de violência doméstica no Paraná. O evento é gratuito e aberto à participação da população.
Áudio do Promotor de Justiça Carlos Roberto Pereira Bitencourt
O evento acontecerá no Cine Teatro Iguassu, das 13 às 17 horas, e tem como objetivo fomentar o debate sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, apresentar ações de enfrentamento e promover a integração entre os diversos setores que integram a rede de proteção. A iniciativa também visa sensibilizar a comunidade sobre o papel transformador da informação, da escuta qualificada e da articulação interinstitucional.
Programação – A abertura do evento terá a presença de autoridades locais, além de palestra com a pesquisadora Ana Cláudia Silva Abreu, referência nacional em estudos sobre feminicídio e violência de gênero, além de uma mesa de debate interinstitucional com a presença de representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e da OAB. A programação contará ainda com apresentações culturais, além da exibição de um vídeo institucional do Projeto Amanhecer, produzido pelo Conselho da Comunidade, e espaço literário com a leitura do poema vencedor do Concurso de Poemas Flor de Laranjeira, desenvolvido com alunos do 8º e 1º anos das escolas estaduais da comarca.
Premiação – Durante o evento será entregue o Prêmio “Flor de Laranjeira – Boas Práticas que Inspiram na Prevenção da Violência Doméstica”, voltado ao reconhecimento e valorização de projetos, ações e práticas que contribuem para a prevenção da violência contra a mulher na sociedade. Inscreveram-se para participar da premiação instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e entidades sediadas nos municípios da comarca. A proposta do prêmio é reconhecer práticas que demonstrem inovação e compromisso com o enfrentamento à violência.
Serviço
1º Seminário Flor de Laranjeira – Prevenção à Violência Doméstica
Data: 20 de agosto de 2025
Horário: 13 às 17 horas
Local: Cine Teatro Iguassu (Rua Manoel Ribas, 1.050. Centro, Laranjeiras do Sul)
Informações e dúvidas: Conselho da Comunidade (WhatsApp 42 3635-1200)
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264