Encerrada a temporada de balanços do segundo trimestre deste ano na B3, as ações do setor bancário acumulam altas de 19% a 68,6% do começo do ano até o fechamento do pregão desta segunda-feira (18).
Ao mitigar os efeitos do aumento da sensação de risco global na bolsa, as altas de até 2% dessas ações somente nesta sessão também formaram um dos pontos de apoio para a alta do principal índice da bolsa brasileira.
- O Ibovespa avançou 0,72% e encerrou o dia de volta aos 137 mil pontos. No mês de agosto, acumula valorização de 3,2%. Do começo do ano até aqui, a carteira avançou 14,17%.
Na verdade, hoje a bolsa brasileira voltou a andar junto com suas iguais. Os ativos domésticos se descolaram de Nova York, onde os índices lateralizaram, e subiram no mesmo ímpeto que tirou do lugar outros mercados emergentes.
Embora também tracionados pela valorização do petróleo, os índices de emergentes acabam se favorecendo de um ambiente que prega mais cautela nos mercados desenvolvidos.
- O movimento financeiro do Ibovespa hoje foi de R$ 15 bilhões, pouco abaixo da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,5 bilhões.
Acontece que risco ainda é risco. Fator odiado por investidores e que os repele da renda variável. E, neste caso, trata-se de um risco que pode demorar a desaparecer: o da negociação de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e o que esse acordo pode envolver.
Agentes do mercado financeiro global acompanham de perto as negociações do cessar-fogo que tem o presidente norte-americano, Donald Trump, como seu mediador. Mas a falta de notícias sobre o encontro da última sexta, quando aconteceu a reunião entre o republicano e Vladimir Putin no Alasca, pregou ainda mais cautela na condução dos negócios nos mercados hoje.
- Assim, o dólar comercial se valorizou globalmente. Por aqui, subiu 0,68% contra o real, a R$ 5,43. Em agosto, acumula queda de 2,96%. Do início do ano até aqui, a moeda americana ficou 12% mais barata para o brasileiro.
Ainda vale a pena apostar nos bancões?
Neste cenário, os bancões brasileiros parecem quase blindados. Se os juros sobem, ganham com a diferença nos resultados financeiros e pela gestão dos recursos. Mas se os juros descem, melhor ainda para o controle dos indicadores de inadimplência e redução das provisões.
A gestão dessas instituições é aclamada, mas não sem motivos. Itaú e BTG renovaram seus recordes de lucro no segundo trimestre deste ano, apesar de uma Selic em 15% ao ano.
Isso porque, mesmo com tantos méritos dos grandes bancos, a taxa básica de juro em 15% ao ano ainda acende um alerta vermelho. E os índices de inadimplência continuam sendo um ponto de grave preocupação para investidores desse setor.
Aqui entra o caso do Banco do Brasil, exceção dentro desse grupo setorial, cuja ação acumula perdas de 9,6% desde o começo do ano.
- Das 84 ações que fazem parte do Ibovespa atualmente, 71 valorizaram nesta sessão.
O balanço do banco público, no primeiro momento, assustou seus investidores com a elevação das provisões para cobrir eventos de calotes e com o aumento da inadimplência no agronegócio e nas linhas de empréstimos para pessoas físicas. Mas o recado a teleconferência com investidores convenceu: daqui para frente, os indicadores só podem melhorar.
O ponto de alívio, que ainda pode destravar mais valor dos bancos, é a perspectiva de queda de juros. Esse cenário foi reforçado hoje com um cenário que aponta mais espaço para a queda da Selic.
- A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 seguiu em 14,89% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 foram de 13,11% para 13,20%ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa subiu de 13,52% para 13,61% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Em outras palavras: o maior problema para os bancões hoje, os juros altos que impulsionam a inadimplência, pode se tornar um problema menor. Gradualmente, mas talvez antes até do imaginado.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como a prévia do PIB, mostrou uma queda de 0,1% em junho ante o mês de maio. No mês anterior, o índice já havia registrado uma queda, mas mais expressiva, de 0,74%. A leitura ainda veio mais fraca que as expectativas do mercado, que esperava avanço de 0,18% no período.
A sinalização é de que a economia está esfriando e, por isso, pode haver menos pressões altistas sobre os preços. Com isso, o Banco Central teria mais espaço para cortar a Selic. Esse cenário é corroborado pelas apostas na queda de juros nos EUA já em setembro.
Para o investidor, é preciso ter em mente que esse cenário engatilha o apetite de investidores por risco, em particular o do estrangeiro, que movimenta a bolsa brasileira (responsável por 58% do giro financeiro no nosso mercado).
- E daí pode surgir mais um gatilho para valorização dos papéis do setor.
As instituições financeiras têm fatia relevante de índices de ações de referência em ativos brasileiros no exterior, como o MSCI Brazil. Por isso, o ambiente mais otimista para tomada de risco pode impulsionar o setor, mesmo que isso não signifique necessariamente mais otimismo com essas empresas.
Não é o que deve acontecer, no entanto.
Com a constante melhora dos resultados e consistência dos bancos em surpreender investidores, a tendência é que em um ambiente mais propenso ao crédito e maior liquidez nos mercados, essas instituições cresçam ainda mais.
Comportamento das ações do Ibovespa em 18/8/2025
|Código
|Nome
|Abertura
|Mínima
|Média
|Máxima
|Fechamento
|Var. %
|RAIZ4
|RAIZEN PN
|1,07
|1,06
|1,16
|1,21
|1,15
|10,58
|CSAN3
|COSAN ON
|5,55
|5,49
|5,77
|5,92
|5,77
|5,29
|AURE3
|AUREN ON
|9,92
|9,91
|10,30
|10,50
|10,42
|4,72
|CSNA3
|SID NACIONAL ON
|6,78
|6,75
|7,02
|7,11
|7,08
|4,58
|MGLU3
|MAGAZINE LUIZA ON
|6,62
|6,62
|6,88
|6,99
|6,91
|4,38
|BEEF3
|MINERVA ON
|5,07
|5,04
|5,14
|5,23
|5,12
|4,28
|BRKM5
|BRASKEM PNA
|7,63
|7,61
|7,98
|8,16
|7,95
|4,06
|COGN3
|COGNA ON
|2,83
|2,82
|2,90
|2,95
|2,93
|3,53
|PCAR3
|P.ACUCAR – CBD ON
|2,81
|2,75
|2,92
|3,04
|2,95
|3,51
|MRVE3
|MRV ON
|7,13
|7,13
|7,36
|7,43
|7,41
|3,49
|CVCB3
|CVC BRASIL ON
|2,05
|2,04
|2,14
|2,22
|2,10
|3,45
|AZZA3
|AZZAS 2154 ON
|32,90
|32,72
|33,70
|34,12
|34,00
|3,34
|HAPV3
|HAPVIDA ON
|38,36
|38,19
|39,18
|39,49
|39,37
|3,06
|USIM5
|USIMINAS PNA
|4,01
|4,01
|4,10
|4,13
|4,11
|2,75
|SMTO3
|SAO MARTINHO ON
|16,25
|16,25
|16,56
|16,75
|16,72
|2,64
|SBSP3
|SABESP ON
|116,68
|116,41
|119,05
|119,76
|119,43
|2,56
|ASAI3
|ASSAI ON
|10,08
|10,06
|10,26
|10,36
|10,29
|2,49
|VIVA3
|VIVARA ON
|27,22
|27,08
|27,74
|28,12
|27,81
|2,13
|SMFT3
|SMART FIT ON
|23,69
|23,56
|24,16
|24,40
|24,06
|2,08
|BBAS3
|BRASIL ON
|20,57
|20,15
|20,82
|21,18
|21,07
|2,03
|BBDC4
|BRADESCO PN
|16,10
|16,02
|16,34
|16,44
|16,35
|2,00
|RENT3
|LOCALIZA ON
|34,33
|34,15
|34,87
|35,18
|34,88
|1,93
|RDOR3
|REDE D OR ON
|37,61
|37,51
|38,22
|39,14
|38,21
|1,81
|CXSE3
|CAIXA SEGURI ON
|13,71
|13,64
|13,86
|13,92
|13,83
|1,54
|VIVT3
|TELEF BRASIL ON
|33,63
|33,57
|33,89
|34,02
|33,94
|1,53
|UGPA3
|ULTRAPAR ON
|17,67
|17,40
|17,76
|17,89
|17,86
|1,53
|BBDC3
|BRADESCO ON
|13,79
|13,72
|14,00
|14,09
|14,00
|1,52
|YDUQ3
|YDUQS PART ON
|12,96
|12,96
|13,38
|13,60
|13,24
|1,46
|EMBR3
|EMBRAER ON
|77,40
|76,21
|78,08
|79,06
|78,41
|1,45
|PSSA3
|PORTO SEGURO ON
|52,05
|51,87
|53,13
|53,60
|53,11
|1,43
|IRBR3
|IRBBRASIL RE ON
|47,09
|46,23
|47,33
|47,97
|47,70
|1,42
|BPAC11
|BTGP BANCO UNT
|44,22
|44,22
|45,15
|45,64
|45,07
|1,39
|SLCE3
|SLC AGRICOLA ON
|16,91
|16,91
|17,13
|17,30
|17,13
|1,36
|ALOS3
|ALLOS ON
|22,86
|22,86
|23,22
|23,30
|23,16
|1,31
|SANB11
|SANTANDER BR UNIT
|27,08
|27,08
|27,26
|27,43
|27,27
|1,26
|CMIN3
|CSN MINERACAO ON
|4,82
|4,82
|4,90
|4,95
|4,88
|1,24
|TAEE11
|TAESA UNIT
|33,99
|33,99
|34,26
|34,41
|34,25
|1,24
|WEGE3
|WEG ON
|36,15
|36,08
|36,34
|36,56
|36,41
|1,22
|IGTI11
|IGUATEMI S.A UNT
|22,15
|22,06
|22,22
|22,33
|22,25
|1,09
|PETZ3
|PETZ ON
|3,94
|3,87
|3,93
|3,97
|3,94
|1,03
|EGIE3
|ENGIE BRASIL ON
|39,26
|39,20
|39,64
|39,75
|39,75
|1,02
|HYPE3
|HYPERA ON
|22,90
|22,78
|23,00
|23,11
|23,05
|1,01
|GGBR4
|GERDAU PN
|16,18
|16,18
|16,44
|16,54
|16,39
|0,99
|GOAU4
|GERDAU MET PN
|9,09
|9,07
|9,18
|9,24
|9,18
|0,99
|TIMS3
|TIM ON
|22,49
|22,31
|22,46
|22,59
|22,49
|0,85
|PETR3
|PETROBRAS ON
|32,68
|32,46
|32,83
|33,10
|32,86
|0,80
|RECV3
|PETRORECSA ON
|12,65
|12,53
|12,83
|13,08
|12,78
|0,79
|ITUB4
|ITAU UNIBANCO PN
|37,60
|37,51
|37,80
|38,06
|37,76
|0,72
|BRAV3
|BRAVA ON
|19,60
|19,08
|19,55
|19,86
|19,67
|0,67
|POMO4
|MARCOPOLO PN
|9,02
|8,92
|9,05
|9,16
|9,08
|0,67
|FLRY3
|FLEURY ON
|14,12
|13,98
|14,11
|14,26
|14,17
|0,64
|ITSA4
|ITAUSA PN
|11,01
|11,01
|11,14
|11,24
|11,10
|0,63
|PETR4
|PETROBRAS PN
|30,25
|30,02
|30,35
|30,55
|30,36
|0,63
|VAMO3
|VAMOS ON
|3,87
|3,79
|3,84
|3,94
|3,85
|0,52
|LREN3
|LOJAS RENNER ON
|16,08
|15,98
|16,20
|16,34
|16,21
|0,50
|MULT3
|MULTIPLAN ON
|26,61
|26,55
|26,81
|26,94
|26,74
|0,49
|CMIG4
|CEMIG PN
|10,76
|10,69
|10,77
|10,89
|10,77
|0,47
|BRAP4
|BRADESPAR PN
|15,81
|15,79
|15,93
|16,00
|15,88
|0,38
|ENGI11
|ENERGISA UNT
|46,89
|46,49
|46,76
|47,03
|46,90
|0,34
|MOTV3
|MOTIVA SA ON NM
|13,36
|13,32
|13,42
|13,54
|13,34
|0,30
|ABEV3
|AMBEV S/A ON
|12,04
|11,98
|12,12
|12,21
|12,07
|0,25
|BBSE3
|BB SEGURIDADE ON
|32,91
|32,82
|32,94
|33,18
|32,86
|0,21
|CPLE6
|COPEL PNB
|12,06
|12,04
|12,10
|12,17
|12,08
|0,17
|ENEV3
|ENEVA ON
|14,16
|14,08
|14,22
|14,46
|14,10
|0,14
|STBP3
|SANTOS BR PART ON
|14,11
|14,11
|14,12
|14,13
|14,13
|0,14
|EQTL3
|EQUATORIAL ON
|35,92
|35,76
|35,96
|36,19
|35,94
|0,11
|VBBR3
|VIBRA ON
|20,90
|20,53
|20,80
|21,09
|20,88
|0,10
|TOTS3
|TOTVS ON
|42,21
|41,71
|42,19
|42,43
|42,20
|0,09
|B3SA3
|B3 ON
|13,15
|13,14
|13,26
|13,38
|13,16
|0,08
|ISAE4
|ISA ENERGIA PN
|22,15
|22,13
|22,24
|22,36
|22,14
|0,05
|ELET6
|ELETROBRAS PNB
|45,96
|45,30
|45,72
|46,10
|45,98
|0,03
|MRFG3
|MARFRIG ON
|23,00
|22,89
|23,35
|23,74
|23,36
|0,00
|KLBN11
|KLABIN S/A UNT
|18,10
|17,96
|18,09
|18,25
|18,01
|-0,06
|RADL3
|RAIA DROGASIL ON
|17,51
|17,40
|17,53
|17,75
|17,45
|-0,11
|BRFS3
|BRF SA ON
|19,93
|19,69
|19,90
|20,09
|19,90
|-0,15
|VALE3
|VALE ON
|53,10
|53,03
|53,33
|53,71
|53,20
|-0,23
|CPFE3
|CPFL ENERGIA ON
|39,69
|38,93
|39,28
|39,78
|39,32
|-0,41
|ELET3
|ELETROBRAS ON
|42,49
|41,96
|42,28
|42,62
|42,29
|-0,48
|RAIL3
|RUMO S.A. ON
|15,99
|15,84
|15,94
|16,18
|15,86
|-0,63
|DIRR3
|DIRECIONAL ON
|14,25
|14,07
|14,16
|14,32
|14,09
|-0,98
|SUZB3
|SUZANO S.A. ON
|53,07
|52,44
|52,94
|53,47
|52,60
|-1,37
|CYRE3
|CYRELA REALT ON
|25,78
|25,39
|25,74
|26,13
|25,39
|-1,59
|NATU3
|NATURA ON
|9,01
|8,81
|8,92
|9,14
|8,86
|-3,06
|PRIO3
|PETRORIO ON
|36,60
|36,15
|36,87
|37,83
|37,59
|-3,14