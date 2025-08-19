A XP anunciou o lançamento do Cartão XP Visa NFL Edition, uma edição limitada criada em parceria com a NFL, principal liga de futebol americano. Com design exclusivo inspirado na identidade visual da liga, o novo cartão tem como público-alvo os fãs do futebol americano e estará disponível a partir de 18 de agosto para clientes atuais e novos da XP. Confira!
Segundo Lisandro Lopez, CMO da XP Inc., o novo produto “traduz em um cartão físico a conexão com o esporte e com os fãs da liga”, além de reforçar a proposta da empresa de oferecer soluções alinhadas ao estilo de vida dos clientes.
Cartão XP Visa NFL Edition
O cartão mantém todos os benefícios do XP Visa Infinite, como zero anuidade, programa de pontos, Investback direto em fundo de investimento e acesso a experiências exclusivas. A diferença está no visual temático, que reforça a relação da empresa com o universo esportivo e com a NFL, da qual é patrocinadora oficial.
Por isso, é possível ver, além do logo da liga americana, marcas das jardas no corpo do cartão. Além disso, o logo da XP centralizado e em tom metálico também se diferencia dos cartões XP padrão:
Como solicitar o cartão da XP em parceria com a NFL?
Para solicitar o novo cartão, basta fazer o seguinte:
- Acesse o site da XP;
- Informe o número de sua conta caso seja cliente ou crie uma conta na XP;
- Feito isso, você ficará na lista de espera do cartão;
- A partir de 18/08/2025, os clientes selecionados que estiverem na lista poderão solicitar o Cartão XP NFL Edition diretamente no App XP e garantir a versão física.
Atenção: o cadastro na lista de espera não garante a aprovação do Cartão XP NFL Edition.
Comentário
O lançamento ocorre semanas antes do NFL São Paulo Game 2025, marcado para o dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo. A partida colocará frente a frente os times Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, e será a segunda edição oficial da NFL no Hemisfério Sul. Em 2024, o evento inaugural reuniu milhares de torcedores e gerou um impacto econômico estimado em R$ 330 milhões.
Com a edição de 2025, a expectativa é de movimentar ainda mais os setores de turismo, entretenimento e hospitalidade, consolidando o Brasil como um dos mercados estratégicos da NFL fora dos Estados Unidos.
O que achou do cartão? Para solicitar, basta entrar no site da XP.
