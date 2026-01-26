Nesta sexta-feira (23), a Comissão de Arbitragem da FPF (Federação Paulista de Futebol) decidiu afastar o juiz Lucas Canetto Bellote, que atuou na última quinta-feira (22) no empate por 1 a 1 entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.
O árbitro teve atuação bastante controversa na partida, com o Timão reclamando muito da falta marcada nos minutos finais na entrada da área e que terminou no gol de Gabigol.
Segundo apurou a ESPN, a alta cúpula da comissão de arbitragem da Federação considerou a arbitragem de Bellotte como “péssima”, não só pelos lances cruciais da partida, mas também pelo critério demonstrado na distribuição de cartões e na condução da partida em geral.
O afastamento passa a valer de imediato, e Lucas passará por um período de reciclagem.
Ele estava, inclusive, selecionado para atuar como assistente do VAR no jogo entre Capivariano e Primavera, no próximo domingo (25), pela 5ª rodada do Paulista, mas sua participação foi cancelada.