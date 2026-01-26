Marcelo segue o desabafo: “No Monstro, ela em nenhum momento veio aqui perto de mim, e foi uma coisa que me prejudicou muito. E é uma coisa que me deixa muito confuso para com ela. Se ela realmente está comprando essas coisas… Não sei se você percebeu, mas agora ela está, ela e Milena e, agora, ela está comprando outras pessoas. E simplesmente fez assim com a gente”, diz ele, fazendo um movimento de afastamento com as mãos.
Marcelo faz desabafo sobre sister do BBB 26, e Breno pondera: ‘Refazer nosso jogo’
