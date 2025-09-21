A comissão técnica da
Seleção Brasileira acompanhará o jogo entre
Vasco e
Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30 (de Brasília). Os profissionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estarão atentos aos jogadores monitorados pelo técnico Carlo Ancelotti na partida válida pela 25ª rodada do
Campeonato Brasileiro.

Fabrício Bruno e Kaio Jorge foram os representantes do Cruzeiro na última lista do treinador italiano. Kaiki e Matheus Pereira também são jogadores sondados pela Seleção Brasileira.


Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro contra o Atlético

Para essa missão, a equipe que estará presente inclui: Rodrigo Caetano (coordenador executivo geral de Seleções Masculinas), Cícero Souza (gerente de Seleções Masculinas), Juan Santos (coordenador técnico), Bruno Baquete e Thomaz Araújo (analistas de desempenho), Cristiano Nunes (preparador físico) e Taffarel (coordenador da preparação de goleiros).

Comissão técnica na Toca da Raposa e Cidade do Galo

Na próxima semana, Cristiano Nunes, preparador físico da Seleção, irá à Toca da Raposa, do Cruzeiro, e à Cidade do Galo, do Atlético-MG.

Veja a lista de jogos que serão acompanhados pela comissão da CBF:

17/09 – Botafogo x Mirassol (Nilton Santos)
21/09 – Flamengo x Vasco (Maracanã)
24/09 – Palmeiras x River Plate (Allianz Parque)
25/09 – São Paulo x LDU (Morumbi)
27/09 – Vasco x Cruzeiro (São Januário)
28/09 – Bahia x Palmeiras (Fonte Nova)
28/09 – Corinthians x Flamengo (Neo Química)

Presença na Europa

Além dos jogos do Brasileirão, na Europa, Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (auxiliares técnicos), Simone Montanaro (analista de desempenho) e Mino Fulco (preparador físico) marcam presença em vários confrontos de ligas nacionais e da Champions League.

  • 3/09 – Juventus x Inter (Allianz Stadium)
  • 13/09 – Arsenal x Nottingham Forest (Emirates Stadium)
  • 13/09 – West Ham x Tottenham (Estádio Olímpico de Londres)
  • 16/09 – PSG x Atalanta (Parc des Princes)
  • 16/09 – Juventus x Borussia Dortmund (Allianz Stadium)
  • 17/09 – Bayern x Chelsea (Allianz Arena)
  • 17/09 – Real Madrid x Olympique Marselha (Santiago Bernabeu)
  • 18/09 – Newcastle x Barcelona (St. James Park)
  • 21/09 – Arsenal x Manchester City (Emirates Stadium)
  • 21/09 – Lazio x Roma (Estádio Olímpico de Roma)
  • 24/09 – Real Betis x Nottingham Forest (La Cartuja)
  • 27/09 – Atlético Madrid x Real Madrid (Riad Air Metropolitano)
  • 27/09 – Brentford x Manchester United (Community Stadium)
  • 30/09 – Atalanta x Brugge (Gewiss)
  • 30/09 – Chelsea x Benfica (Stamford Bridge)
  • 01/10 – Mônaco x Manchester City (Stade Louis II)

Próxima Data Fifa

A próxima convocação de Carlo Ancelotti será par a Data Fifa de outubro. Na ásia, O time brasileiro ará dois jogos, contra Coreia do Sul e Japão.

O amistoso com os sul-coreanos será realizado no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul.

Já o confronto com os japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.



Source link