A comissão técnica da
Seleção Brasileira
Vasco
Cruzeiro
Campeonato Brasileiro.
Fabrício Bruno e Kaio Jorge foram os representantes do Cruzeiro na última lista do treinador italiano. Kaiki e Matheus Pereira também são jogadores sondados pela Seleção Brasileira.
Para essa missão, a equipe que estará presente inclui: Rodrigo Caetano (coordenador executivo geral de Seleções Masculinas), Cícero Souza (gerente de Seleções Masculinas), Juan Santos (coordenador técnico), Bruno Baquete e Thomaz Araújo (analistas de desempenho), Cristiano Nunes (preparador físico) e Taffarel (coordenador da preparação de goleiros).
Comissão técnica na Toca da Raposa e Cidade do Galo
Na próxima semana, Cristiano Nunes, preparador físico da Seleção, irá à Toca da Raposa, do Cruzeiro, e à Cidade do Galo, do Atlético-MG.
Veja a lista de jogos que serão acompanhados pela comissão da CBF:
17/09 – Botafogo x Mirassol (Nilton Santos)
21/09 – Flamengo x Vasco (Maracanã)
24/09 – Palmeiras x River Plate (Allianz Parque)
25/09 – São Paulo x LDU (Morumbi)
27/09 – Vasco x Cruzeiro (São Januário)
28/09 – Bahia x Palmeiras (Fonte Nova)
28/09 – Corinthians x Flamengo (Neo Química)
Presença na Europa
Além dos jogos do Brasileirão, na Europa, Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (auxiliares técnicos), Simone Montanaro (analista de desempenho) e Mino Fulco (preparador físico) marcam presença em vários confrontos de ligas nacionais e da Champions League.
- 3/09 – Juventus x Inter (Allianz Stadium)
- 13/09 – Arsenal x Nottingham Forest (Emirates Stadium)
- 13/09 – West Ham x Tottenham (Estádio Olímpico de Londres)
- 16/09 – PSG x Atalanta (Parc des Princes)
- 16/09 – Juventus x Borussia Dortmund (Allianz Stadium)
- 17/09 – Bayern x Chelsea (Allianz Arena)
- 17/09 – Real Madrid x Olympique Marselha (Santiago Bernabeu)
- 18/09 – Newcastle x Barcelona (St. James Park)
- 21/09 – Arsenal x Manchester City (Emirates Stadium)
- 21/09 – Lazio x Roma (Estádio Olímpico de Roma)
- 24/09 – Real Betis x Nottingham Forest (La Cartuja)
- 27/09 – Atlético Madrid x Real Madrid (Riad Air Metropolitano)
- 27/09 – Brentford x Manchester United (Community Stadium)
- 30/09 – Atalanta x Brugge (Gewiss)
- 30/09 – Chelsea x Benfica (Stamford Bridge)
- 01/10 – Mônaco x Manchester City (Stade Louis II)
Próxima Data Fifa
A próxima convocação de Carlo Ancelotti será par a Data Fifa de outubro. Na ásia, O time brasileiro ará dois jogos, contra Coreia do Sul e Japão.
O amistoso com os sul-coreanos será realizado no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul.
Já o confronto com os japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.