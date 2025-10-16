Na última quarta-feira (15), a ESPN mostrou que o atacante Endrick vem recebendo diversas sondagens e não descarta deixar o Real Madrid para buscar mais tempo de jogo em outro time.
A reportagem apurou que diversos clubes europeus vêm sondando a situação do jovem para a próxima janela de transferências, entre eles o Olympique de Marselha, da França. A tendência é que, em janeiro, o clube merengue receba ofertas pelo ex-Palmeiras.
De acordo com mais fontes ouvidas pela ESPN, o jovem jogador está “frustrado” e vivendo um momento psicológico difícil pela falta de chances com o técnico Xabi Alonso.
Em sua carreira, ele nunca havia ficado cinco partidas seguidas só “esquentando banco”, sem entrar um minuto sequer em campo.
Uma situação semelhante havia ocorrido nos tempos de Carlo Ancelotti em Madri. Porém, no meio da série de cinco partidas sem atuar pelos merengues, Endrick jogou pela seleção brasileira.
“Tudo isso mexeu com ele. Ele está frustrado, querendo se provar a cada treino. Está dando a vida”, disse uma pessoa próxima ao jogador à reportagem.
Fontes do entorno do atleta também asseguram que não há qualquer problema de relacionamento entre o camisa 9 e Xabi Alonso.
Todavia, é destacado que o perfil do treinador espanhol é totalmente diferente do de Ancelotti, que adotava o estilo “paizão”.
Na visão de quem acompanha o dia-a-dia de Endrick, não existe uma “família Xabi Alonso“, com o comandante seguindo a “escola José Mourinho“, que privilegia trabalho duro e sistema de jogo definindo o time titular e as substituições.
Neste sentido, outro ponto que vem afetando o jovem brasileiro é a “fome de jogo” de Kylian Mbappé, seu principal concorrente no ataque dos blancos.
Nos bastidores, o francês deixa claro que quer atuar em todas as partidas possíveis e não quer ser substituído, o que acaba tirando ainda mais possibilidades de minutos para Endrick.
“O titular da posição é Mbappé, que está na frente dele e quer jogar 90 minutos”, destacou uma fonte próxima ao brasileiro.
Próxima Data Fifa é “limite”
Como também mostrou a ESPN, Endrick e seu estafe acreditam que o tema da possível saída não deve ser debatido neste momento, já que se trata de uma decisão que envolve muitos fatores do planejamento de vida e da carreira de um atleta como ele.
Os próximos jogos pelo Real Madrid que virão a seguir pós-Data Fifa vão definir os passos a serem tomados por clube e atleta, que por sua vez espera uma “reviravolta” pessoal no time espanhol.
O brasileiro é o único jogador de linha do elenco que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. O jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da LALIGA 2024/25.
Mesmo com Carlo Ancelotti, Endrick amargou mais a posição de reserva na última temporada. Apesar disso, o atacante somou minutos com o treinador italiano: foram 37 partidas e sete gols anotados.
Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e, desde então, não voltou a atuar. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento na lesão e foi cortado do torneio. Ele soma cinco meses sem entrar em campo.