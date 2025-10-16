Mais uma roça foi formada em “A fazenda 17″ e, desta vez, Fernando Sampaio, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa levaram a pior. Os três agora dependem do voto do público para garantirem a permanência no reality. O peão menos votado deixará o programa nesta quinta-feira (16).
Quem você acha que deve ficar? Vote na enquete abaixo:
Enquete ‘A fazenda 17’: Fernando, Rayane ou Yoná? Quem você acha que vai ficar?
A enquete da Coluna Play não tem influência sobre os rumos do jogo de “A fazenda”. A votação oficial acontece no site do reality, em record.r7.com/a-fazenda-16. O usuário vota no seu participante preferido para permanecer no programa.