Ter mais de um cachorro em casa pode ser uma experiência maravilhosa — principalmente se cada um tiver uma personalidade e características únicas. Mas quando os cães são de raças diferentes, muitos tutores ficam em dúvida: será que vai dar certo? Como cuidar de cada um respeitando suas necessidades?
A boa notícia é que é possível sim cuidar de cães de diferentes raças ao mesmo tempo, desde que você conheça suas particularidades e aplique uma rotina equilibrada.
Neste artigo, você vai aprender como manter a harmonia e o bem-estar entre cães de raças distintas — do Poodle ao Golden Retriever, do Chihuahua ao Pitbull — com dicas práticas, simples e eficazes.
Entenda o Temperamento de Cada Raça
Cada raça tem traços comportamentais próprios, que influenciam diretamente a convivência e os cuidados.
Exemplos:
- Border Collie: hiperativo, inteligente, precisa de estímulo mental constante.
- Shih Tzu: calmo, afetuoso, prefere ambientes mais tranquilos.
- Labrador: sociável, energético, ótimo com crianças.
- Chihuahua: alerta, protetor, pode ser mais desconfiado com outros cães.
- Golden Retriever: dócil, paciente, adora companhia.
- Pinscher: corajoso, cheio de energia, às vezes ciumento.
A primeira dica é: conheça bem o perfil de cada raça que você tem ou quer ter em casa. Isso evita frustrações e brigas desnecessárias.
1. Socialize Desde o Início
Se você já tem um cão e está pensando em adotar outro de raça diferente, a socialização desde o primeiro contato é essencial.
Como fazer:
- Apresente os cães em um local neutro (como um passeio ao ar livre).
- Evite forçar aproximação logo de cara.
- Observe linguagem corporal (rosnados, cauda entre as pernas, agitação excessiva).
- Faça associações positivas com petiscos e elogios.
- Supervisione os primeiros dias de convivência em casa.
Quanto mais jovens os cães forem apresentados, maior a chance de se adaptarem rapidamente.
2. Alimentação: Cuidado com o Compartilhamento de Comida
Cães de raças diferentes podem ter necessidades nutricionais diferentes.
Dicas:
- Use comedouros separados, em locais distintos da casa.
- Evite que um coma a ração do outro.
- Ofereça ração adequada para porte, idade e nível de atividade de cada um.
- Em casos de dieta especial (alergias, obesidade, etc.), mantenha o controle com mais rigor.
Se necessário, alimente em horários alternados ou em cômodos separados.
3. Níveis de Energia e Exercício Físico
Raças mais ativas precisam de mais estímulo físico e mental. Já cães mais tranquilos podem se cansar rápido.
Evite comparar!
Exemplo:
- Um Beagle pode aguentar horas correndo no parque.
- Um Bulldog pode preferir apenas um passeio leve.
Adapte a rotina de passeios e brincadeiras para cada cão, respeitando seus limites.
Se você tiver cães com ritmos muito diferentes, faça passeios separados em alguns dias da semana.
4. Treinamento Individual e em Conjunto
Treinar cães juntos é possível, mas o ideal é ensinar os comandos separadamente no início.
Sugestão de rotina:
- Treine um cão de cada vez (5 a 10 minutos).
- Depois, faça treinos em dupla para reforçar convivência e obediência mútua.
- Use comandos iguais para todos, como “senta”, “fica”, “vem”, etc.
- Reforce com petiscos e carinho sempre que obedecerem juntos.
A consistência nos comandos ajuda a criar ordem no ambiente.
5. Cuidados de Higiene Podem Variar
Cães de pelagem longa precisam de escovação mais frequente. Já raças braquicefálicas (focinho achatado), como o Pug ou Bulldog Francês, precisam de atenção especial com o rosto e a respiração.
Exemplos de cuidados distintos:
- Poodle: precisa de tosa higiênica e escovação frequente.
- Golden: escovação 3x por semana e limpeza das orelhas (propenso a otites).
- Boxer: pele sensível, banhos com shampoo específico.
Crie um calendário de higiene personalizado para cada cão da casa.
6. Brinquedos e Espaço: Individualidade Importa
Cães têm preferências próprias. Alguns gostam de bolinhas, outros de mordedores. Respeitar isso ajuda a evitar disputas e estresse.
Dicas:
- Ofereça brinquedos diferentes para cada cão.
- Ensine que cada um tem seu cantinho (cama, potes, espaço de descanso).
- Supervisione o uso de brinquedos nos primeiros dias, para evitar possessividade.
- Recompense comportamentos de respeito entre eles.
Evite brinquedos que gerem competição ou brigas.
7. Controle de Ciúmes e Disputas
Cães podem sentir ciúmes — especialmente quando o tutor dá mais atenção a um do que ao outro.
Como evitar:
- Dê atenção igual (na medida do possível).
- Não recompense comportamento possessivo.
- Treine comandos de calma e controle de impulso.
- Reforce sempre a ideia de que estar junto é algo positivo.
Em casos extremos, vale buscar orientação com um adestrador comportamental.
8. Visitas ao Veterinário: Cada Um no Seu Ritmo
Apesar de conviverem juntos, cada cão pode ter condições de saúde e calendários diferentes.
Lembre-se:
- Vacinas, vermífugos e controle de pulgas/carrapatos devem ser feitos individualmente.
- Algumas raças têm predisposição genética a certas doenças (como displasia em raças grandes).
- Mantenha um histórico de saúde separado para cada pet.
O veterinário pode te orientar com mais detalhes sobre os cuidados de cada raça.
9. Estabeleça Regras Claras Para Todos
Mesmo com diferenças de tamanho, energia ou idade, os limites precisam ser os mesmos para todos.
Por exemplo:
- Se um cão não pode subir no sofá, o outro também não deve.
- Se um pode brincar com a bolinha, o outro também precisa de um brinquedo.
A coerência evita confusão e disputa por privilégios.
10. Paciência é a Chave Para a Convivência
A adaptação entre cães de raças diferentes pode levar dias ou semanas. O segredo está em:
- Observar
- Corrigir com carinho
- Recompensar bons comportamentos
- Separar quando necessário
- E dar tempo ao tempo
Com paciência, rotina e carinho, eles aprendem a se respeitar e até viram grandes companheiros.
Ter Cães de Raças Diferentes é Possível e Maravilhoso
Cada raça traz consigo um mundo de histórias, temperamentos e encantos. Conviver com essa diversidade enriquece a vida — tanto dos cães quanto dos tutores.
Com respeito às diferenças, organização e amor, você vai ver que a rotina pode ser leve, divertida e cheia de aprendizado.