“Ele não compareceu ao tribunal devido a problemas de saúde, informou sua equipe de defesa a repórteres do lado de fora do tribunal”, disse o New York Times, afirmando que pessoas próximas ao ex-presidente relataram que “Bolsonaro vinha sofrendo de soluços debilitantes, que o ex-presidente atribui a complicações de um ataque a faca durante a campanha eleitoral em 2018”.

Source link