Confiança e Bahia decidem a Copa do Nordeste a partir desta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+. Antes do primeiro jogo, o ESPN.com.br mostra, em números, algo que não entra em campo, mas pode fazer bastante diferença: a superioridade econômica do time de Rogério Ceni em relação ao rival.
Comprado pelo Grupo City, o Bahia conta com um investimento pesado, enquanto o Confiança tem um desempenho financeiro muito mais modesto.
(Conteúdo oferecido por Betano)
D acordo com o Transfermarkt, o Tricolor tem valor de mercado quase 400 vezes maior que o rival.
Enquanto o elenco de Rogério Ceni está avaliado em 99,2 milhões de euros, equivalente a R$ 631 milhões, o Confiança inteiro tem valor de mercado de 275 mil euros, que significa R$ 1,75 milhão na cotação monetária atual.
Jogadores mais valiosos da final
Obviamente, todos os jogadores mais valiosos da final são do Bahia. E três nomes ocupam o “topo”.
Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Luciano Rodríguez são avaliados em 8 milhões de euros (R$ 51 milhões); Quem mais se aproxima é Caio Alexandre, com 6,5 milhões de euros (R$ 41 milhões).
Investimento pesado na temporada
A cada ano que passa, o Bahia vai investindo pesado na hora de reforçar o elenco. Para 2024, até agora, o clube investiu 39,8 milhões de euros em nove jogadores até aqui.
Lucho Rodríguez, comprado por 11 milhões de euros, é o mais caro entre os atletas.
As finanças do Bahia
Desde que foi comprado pelo Grupo City, o Bahia já viu R$ 680 milhões serem investidos no clube, entre contratações e investimento em estrutura.
E o clube vem a cada ano aumentando a sua arrecadação. Tanto é que em 2024 foram R$ 299 milhões em receitas. E a expectativa só cresce para 2025.
A intenção da diretoria do Bahia é chegar a R$ 400 milhões em arrecadação, um recorde na história do clube. E pode aumentar.
Isso porque o Bahia disputa a Copa do Brasil e pode garantir vaga na semifinal, algo que não está na meta do clube para a temporada.
Uma vaga na semifinal rende R$ 9,9 milhões ao classificado. Se for campeão, o Bahia faturaria R$ 77 milhões, enquanto o vice rende R$ 33 milhões. Resta saber qual será o destino do Tricolor.
Onde assistir a Confiança x Bahia?
Assista a Confiança x Bahia, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pelo Disney+.