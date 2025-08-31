Com a vitória, os comandados de Xabi Alonso mantêm os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, liderando a competição de forma provisória. O Mallorca, que soma apenas um ponto nos três primeiros jogos, é o 18º, mas ainda pode perder posições.
O Real Madrid volta a campo apenas no dia 13 de setembro (sábado), novamente pelo Campeonato Espanhol, quando visita o Real Sociedad. Já o Mallorca visita o Espanyol dois dias depois, também pela competição nacional.
Gols e destaques
Não valeu! Aos 7 minutos, Alexander-Arnold deu lindo passe do campo de defesa para Mbappé, que recebeu nas costas da defesa, dominou, invadiu a área e bateu forte, no canto. O gol foi anulado por impedimento.
Mallorca na frente! Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, Muriqi se movimentou bem e finalizou de ombro no cantinho para abrir o placar.
Tudo igual! Aos 35 minutos, após levantamento na segunda trave, Huijsen cabeceou para o meio e Arda Guler completou para as redes, também com a cabeça.