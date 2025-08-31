Lazio e Hellas Verona medem forças neste domingo (31), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da Serie A da temporada 2025-2026.
A partida acontece no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, com as duas equipes buscando suas primeiras vitórias na competição. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). A CNN Esportes acompanha o duelo em tempo real.
A Lazio, comandada pelo técnico Maurizio Sarri, recebe o Hellas Verona, dirigido por Paolo Zanetti.
Os Biancocelesti ocupam a 17ª posição no Campeonato Italiano, ainda sem pontuar após uma derrota na estreia. A equipe foi derrotada pelo Como por 2 a 0, com gols de Anastasios Douvikas e Nico Paz.
Já o Hellas Verona, está em 11º lugar, com um ponto conquistado. Na primeira rodada, o clube ficou no empate com a Udinese em 1 a 1.
Onde assistir a Lazio x Hellas Verona
Ficha técnica de Lazio x Hellas Verona
- Data: 31/08/2025
- Horário: 15h45
- Local: Estádio Olímpico de Roma
- Rodada: 2