El Espanyol afronta este domingo una nueva jornada de Liga, lo hace en el RCDE Stadium ante el Club Atlético Osasuna (19:30 horas). Los de Manolo González quieren irse al parón con un 7 de 9 que refuerce la ilusión que se ha instalado en el entorno blanquiazul. El objetivo no es sencillo, enfrente tendrán a un sólido equipo navarro que lleva varias temporadas haciendo las cosas muy bien.
El míster lucense únicamente tiene la baja de Javi Hernández, quien sigue recuperándose de la lesión que sufrió en pretemporada. Por su parte, Osasuna tiene la baja por sanción de Bretones, quien fue expulsado en el estreno liguero del Santiago Bernabéu.
Uno de los alicientes es ver si alumno de los últimos fichajes tiene minutos, de inicio parece complicado, pero a lo largo del partido sí que pueden debutar, el que más opciones tiene es Urko González, ya que es un futbolista que conoce a la perfección los automatismos del equipo. Los blanquiazules quieren acostumbrarse a ganar, tal y como repite su entrenador constantemente a sus futbolistas.
Se espera un gran ambiente en las gradas del estadio perico, esta semana se han superado los 35.000 socios, por lo que el RCDE Stadium tiene que ser una caldera que impulse a los pupilos de Manolo González a sumar una nueva victoria que les haga irse al parón instalado en la ilusión.