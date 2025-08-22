– Sempre falamos da questão da derrubadora de bola, que outras seleções têm e nós não. Nossas opostas são boas, mas não rendem como as de outras equipes, e isso é determinante. A Itália tem duas fantásticas (Egonu e Antropova), por exemplo. Em uma situação de normalidade, a experiência prevaleceria, e Rosamaria seria titular do Brasil. A Tainara mostra muita potência, mas precisa variar os golpes, com consistência. Aos poucos, vai evoluir. A Kisy não recebe tantas chances. Porém, é canhota e pode surpreender. O Zé gosta desse fator surpresa.

Source link