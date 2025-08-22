Consumidores relatam ter recebido mensagens de WhatsApp que dizem ser da transportadora Loggi, pedindo o pagamento de uma taxa para regularizar o envio de mercadorias. As tentativas de golpe trazem dados pessoais detalhados de clientes, como endereço e informações sobre o rastreamento de compras feitas em sites, o que pode induzir ao erro.

Procurada pela Folha, a Loggi não respondeu se houve vazamento de dados, mas disse que estão em andamento análises técnicas. A empresa afirma que acompanha um aumento de tentativas de golpes visando o mercado logístico. “A Loggi utiliza-se das melhores tecnologias de mercado para entregar aos nossos clientes e parceiros as melhores soluções para nossos serviços, adotando todas as medidas de segurança e monitoramentos necessários”, afirmou.

O desenvolvedor de software Allan Araújo, 27, conta que fez a compra em uma loja pequena, na qual confia e onde é cliente há alguns anos. Ele diz ter recebido uma mensagem que se passava pela transportadora Loggi “no mesmo segundo” em que seu status de rastreamento foi atualizado no site oficial.

“Veio o email oficial sem golpe, e logo em seguida o golpe. Eu tenho até uma suspeita técnica de como eles fizeram a automação desse golpe, parece que tinha alguma falha na API [Interface de Programação de Aplicações, que permite que diferentes softwares se comuniquem] que faz o rastreamento”, afirmou o desenvolvedor.

Segundo Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, não foi possível verificar a origem dos dados, se vieram de vazamento de varejistas ou de transportadoras. “Como há muitos incidentes de vazamentos de dados no Brasil, é sempre difícil confirmar a origem exata.”

“Os criminosos utilizam o nome de transportadoras e marcas conhecidas em contas com selo de verificação no WhatsApp —recurso que transmite confiança, mas que pode ser facilmente explorado por golpistas.”

No site Reclame Aqui, a Loggi recebeu 19.248 reclamações nos últimos seis meses, das quais 68,2% foram resolvidas. Dos consumidores que avaliaram, 43,9% disseram que voltariam a fazer negócio com a transportadora. Sua reputação é considerada regular, com nota 6,3.

Só no último mês, há 84 queixas que citam vazamento de dados no Reclame Aqui da Loggi. Boa parte deles após compras na Amazon, também parceira da empresa.

Procurada, a Amazon preferiu não comentar.

“Acho impossível não ser a Loggi, porque comprei em duas lojas diferentes e tive o mesmo problema”, diz Araújo.

Caso a vítima clique no link, ela é direcionada a uma página que imita a identidade visual da empresa, com a cor azul e a logo do coelho. Dados como última atualização, valor declarado na nota fiscal, nome, telefone e endereço completo do destinatário são mostrados. Abaixo, um botão de “Clique aqui para pagar a taxa”, que leva a um código Pix e pede outros dados pessoais, como o CPF.

O número de WhatsApp usado na fraude continha o selo verificado, que pode tanto significar que a Meta considerou a empresa segura quanto que o golpista comprou a assinatura Meta Verified.

Em resposta à Folha, a Meta afirmou banir contas que violam suas políticas e disse que está tomando medidas adicionais para manter a plataforma segura.

Há casos, porém, que não envolvem entregas feitas pela Loggi. O professor Carlos Filho, 35, afirma não usar a Loggi há pelo menos dez anos. Ainda assim, recebeu a mensagem golpista e diz não saber de onde seus dados poderiam ter vazado.

A psicóloga Bárbara Helena da Silva e Silva, 32, conta que recebeu uma mensagem que dizia ser da Loggi na madrugada de um sábado, dia 26 de julho. O número era do Reino Unido, mas tinha o seu endereço e nome completo.

Ela também não tinha feito nenhum pedido recente com a transportadora. “A única compra que fiz nos dias anteriores foi no AliExpress, no começo daquele mês, e ela foi entregue pelos Correios. Essa encomenda foi taxada em cerca de R$ 60, o mesmo valor que estava no site dos golpistas”, afirma.

Os Correios dizem que não enviam mensagens por email, SMS ou WhatsApp sobre objetos bloqueados, ou pagamento de taxas. Em junho deste ano, a estatal passou por uma vulnerabilidade que envolveu cerca de 2% da base de cadastro, sem comprometimento de senhas ou credenciais. “Assim que a situação foi identificada, a empresa agiu imediatamente, implementando medidas de segurança adicionais para proteger as informações e notificou a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), conforme exigido pela legislação”, afirma.

A Aliexpress diz condenar veementemente qualquer ato de vazamento de informações pessoais dos consumidores ou envolvimento em atividades fraudulentas, e afirma que não trabalha com a empresa Loggi entre seus fornecedores. “Temos uma forte política de privacidade em vigor, em conformidade com as leis brasileiras. Enfatizamos rigorosamente a proteção dos dados pessoais de nossos usuários com todos os nossos parceiros, incluindo em colaborações logísticas”, diz. A empresa aconselha os clientes a verificar informações por meio dos canais oficiais dos Correios antes de fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos.

Além de tentativas de golpes pelo WhatsApp, consumidores relatam extravio de pacotes de alto valor, e acreditam que não seria possível que os criminosos soubessem o que estava dentro das caixas sem algum tipo de vazamento de informações. No Reclame Aqui, há 7.794 queixas que relatam roubo ou extravio de carga.

Um cliente que não quis ser identificado afirma que sua namorada recebeu uma mensagem via WhatsApp, na madrugada do último domingo (17), de um número dos Estados Unidos. Ela havia realizado uma compra pela OLX —que também tem parceria com a Loggi— em nome de sua mãe que, depois de três tentativas fracassadas de entrega, foi extraviada.

Já um vendedor da OLX, que também não quis ser identificado, conta que anunciou sua câmera fotográfica por R$ 6.500 e efetuou a venda, mas que seu pacote constou como furtado no rastreamento da Loggi, no dia 13 de agosto. Ele diz que a OLX devolveu o dinheiro nesta segunda-feira (19).

A OLX preferiu não se pronunciar.

COMO SE PROTEGER?

A Loggi afirma que é importante sempre desconfiar de mensagens com links suspeitos e contatar os canais de atendimento oficiais para tirar dúvidas dos pedidos. A empresa orienta aos consumidores que não cliquem em links não oficiais.

Casos adversos devem ser reportados por meio do canal de atendimento https://ajuda.loggi.com/hc/pt-br.

Seja qual for o serviço solicitado, a Loggi diz que, em nenhum momento, vai solicitar: