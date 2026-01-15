Como recuperar dinheiro investido no Banco Master?
Parte do dinheiro investido no Banco Master pode ser recuperada por meio do Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
O fundo existe para proteger investidores em casos de falência ou intervenção. Quando um banco entra em liquidação, o FGC é acionado para devolver parte do dinheiro aplicado pelos clientes
Quem tinha investimentos no Banco Master, como CDBs, pode solicitar o pagamento da garantia do FGC, desde que os valores estejam dentro dos limites previstos pelas regras do fundo
O FGC garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro. Também existe um limite global de até R$ 1 milhão por CPF ou CNPJ a cada quatro anos
Entre os investimentos cobertos pelo FGC estão CDBs, RDBs, poupança, LCI, LCA, LC, LH e depósitos em conta-corrente. Aplicações fora dessa lista não têm cobertura
No caso do Banco Master, os investidores devem aguardar a liberação do processo pelo FGC. Normalmente, essa etapa ocorre cerca de 30 dias após a decretação da liquidação pelo Banco Central
O pedido de ressarcimento é feito pelo aplicativo oficial do Fundo Garantidor de Créditos, disponível para Android e iOS. O desenvolvedor deve constar como “Fundo Garantidor de Créditos”
No aplicativo, o investidor precisa criar um cadastro, acessar a opção “Solicitar garantia” e selecionar “Banco Master S.A. – Liquidação Extrajudicial”. O valor será pago em conta de mesma titularidade
Em caso de dúvidas, o FGC disponibiliza atendimento pelo e-mail atendimento.credores@fgc.org.br. O acompanhamento das informações oficiais é essencial para evitar golpes e atrasos no recebimento
O que foi a fraude do Banco Master?
