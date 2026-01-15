Pedro disse que foi perdoado pela mulher, mas não perdoaria se ele fosse o traído. “Se ela pensar em conversar com alguém… você vê como muda? Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, acabou! Eu já traí minha esposa e ela se sujeitou a aceitar isso por conta da nossa família. Minha esposa é muito fod*”, disse.
O brother ressaltou que prioriza sua família. “Eu não posso perder minha família, eu prefiro perder os 6 milhões do que perder minha família”.
A equipe dele emitiu uma nota sobre o assunto. “A esposa de Pedro o perdoou, e desde então ele vem demonstrando, com atitudes, uma evolução real como homem, companheiro e pai”, diz o texto postado no Instagram do participante.