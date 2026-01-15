Verona e Bologna duelam em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida será nesta quinta-feira (15), às 14:30 (de Brasília), na cidade de Verona.
As equipes chegam em momentos distintos. Enquanto o Verona é o lanterna da competição, o Bologna tenta se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.
Confira nossos palpites para Verona x Bologna, descubra onde assistir e as prováveis escalações para o duelo da Serie A.
Histórico Verona x Bologna: Equilíbrio em casa do Verona
O histórico de confrontos entre Verona e Bologna é extenso, com 74 partidas disputadas. O Bologna leva uma vantagem considerável, somando 32 vitórias contra apenas 15 do Verona, além de 27 empates. Essa superioridade histórica dá ao time visitante uma confiança extra para o duelo.
Nos últimos dez encontros, a vantagem do Bologna se mantém, com cinco vitórias contra três do Verona. Contudo, o fator casa tem um peso importante nesta partida. Jogando em seus domínios, o Verona equilibra a disputa, com 10 vitórias, 9 derrotas e impressionantes 16 empates em 35 jogos.
Diante desse histórico, o Verona buscará nesta quinta usar a força de sua torcida para conquistar pontos diante do Bologna.
Confronto Direto
Bologna para vencer ou empate
Verona – Luta contra o rebaixamento
Vamos analisar o panorama atual do Verona. Abordaremos o momento da equipe, suas últimas atuações e como o time chega para este importante confronto contra o Bologna.
Desempenho do time
O Verona enfrenta uma temporada complicada no Campeonato Italiano, ocupando o 19º lugar com apenas 13 pontos em 19 rodadas. A campanha inclui duas vitórias, sete empates e dez derrotas e mantém o time na zona de rebaixamento.
O rebaixamento é uma ameaça real caso o Verona não some pontos nos próximos jogos. No entanto, o momento não é animador. Nas últimas quatro rodadas, a equipe somou três derrotas e um empate. Em casa, conquistou só uma vitória em nove jogos, marcou oito gols e sofreu 13.
Para o duelo desta rodada, o Verona segue sem poder contar com Tomas Suslov e Jean-Daniel Akpa Akpro, que estão lesionados. Por outro lado, Rafik Belghali retornou da Copa Africana de Nações e provavelmente será titular.
Verona
Ver
0-1
Lazio
Laz
Napoli
Nap
2-2
Verona
Ver
Verona
Ver
0-3
Torino
Tor
AC Milan
AC
3-0
Verona
Ver
Fiorentina
Fio
1-2
Verona
Ver
Provável Escalação do Verona
- Montipo; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Técnico: Paolo Zanetti.
Bologna – Busca recuperação no Campeonato Italiano
Confira o panorama atual do Bologna. Vamos analisar o momento do time, suas estratégias, principais jogadores e expectativas para o confronto contra o Verona.
Desempenho do time
O Bologna ocupa uma posição intermediária na tabela, figurando em 9º lugar com 27 pontos. Apesar da colocação confortável, o time não vive boa fase. Nos últimos quatro jogos da Serie A, somou duas derrotas e dois empates, evidenciando dificuldade para vencer.
Fora de casa, conquistou três vitórias, quatro empates e três derrotas, com 15 gols marcados e 12 sofridos. O desempenho longe do estádio é competitivo, mas a alternância entre bons resultados em copas nacionais e tropeços na liga gera incerteza no time visitante.
O principal referência no ataque é R. Orsolini, autor de seis gols. Porém, o Bologna não conta com Jhon Lucumí e Federico Bernardeschi por lesão.
como
com
1-1
Bologna
Bol
Bologna
Bol
0-2
Atalanta
Ata
Internazionale
Int
3-1
Bologna
Bol
Bologna
Bol
1-1
Sassuolo
Sas
Napoli
Nap
2-0
Bologna
Bol
Provável Escalação do Bologna
- Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.
Estatísticas de Verona x Bologna
- O ataque do Bologna leva vantagem, com 26 gols marcados no campeonato, contra apenas 15 do Verona;
- O artilheiro do Bologna é R. Orsolini, com seis gols, enquanto Gift Emmanuel Orban é o destaque do Verona, com cinco;
- No quesito assistências, há equilíbrio: Giovane (Verona) e N. Cambiaghi (Bologna) somam quatro passes para gol cada um;
- A defesa do Verona sofreu 31 gols até aqui, sendo uma das mais vazadas de toda a competição.
Palpites e Prognósticos para Verona x Bologna – Visitantes em vantagem
O Bologna ocupa posição superior na tabela e apresenta um ataque mais eficiente que o do adversário, embora sua instabilidade recente na Série A italiana gere algumas dúvidas.
Por outro lado, o Verona luta contra o rebaixamento e precisa somar pontos em casa, onde tem apresentado desempenho fraco.
Diante da má fase do Verona, que está entre as piores defesas da competição, e do desempenho satisfatório do Bologna como visitante, nossa sugestão aponta para a dupla chance, favorecendo um resultado positivo para os visitantes.
Sugestões de Mercados para Verona x Bologna
Selecionamos mais mercados para Verona x Bologna. Veja nossas sugestões:
🔥 Ambas Marcam – Sim – @1.94 na Novibet
O Bologna marcou 26 gols até o momento, enquanto a defesa do Verona já sofreu 31 tentos, estando entre as mais vazadas da competição.
No entanto, o Bologna vive um momento de instabilidade, demonstrado fragilidade defensiva em seus últimos jogos. Dessa forma, o confronto tem potencial para que ambas as equipes marquem nesta partida.
🔥 Total de Gols – 1º Tempo: Mais de 0.5 – @1.47 na VBET
Vindas de resultados negativos, ambas as equipes buscam a vitória para interromper a sequência ruim. Entretanto, devido à fragilidade defensiva apresentada nos últimos jogos, projeta-se um primeiro tempo com chances de gol, tornando o mercado de pelo menos um tento na etapa inicial uma opção interessante.
Saiba Onde Assistir Verona x Bologna
O jogo entre Verona e Bologna será transmitido ao vivo através dos seguintes canais:
- TV: ESPN2;
- Streaming: Disney+.
Ficha Técnica de Verona x Bologna
Confira os detalhes da partida!
- Partida: Verona x Bologna
- Torneio: Campeonato Italiano 2025/26
- Data: 15/01/2026
- Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália
- Onde Assistir: ESPN2 e Disney+
JOGUE COM RESPONSABILIDADE! PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS!