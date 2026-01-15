Verona e Bologna duelam em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida será nesta quinta-feira (15), às 14:30 (de Brasília), na cidade de Verona.

As equipes chegam em momentos distintos. Enquanto o Verona é o lanterna da competição, o Bologna tenta se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Confira nossos palpites para Verona x Bologna, descubra onde assistir e as prováveis escalações para o duelo da Serie A.



Prognóstico

Bologna para vencer ou empate

1.30

Histórico Verona x Bologna: Equilíbrio em casa do Verona

O histórico de confrontos entre Verona e Bologna é extenso, com 74 partidas disputadas. O Bologna leva uma vantagem considerável, somando 32 vitórias contra apenas 15 do Verona, além de 27 empates. Essa superioridade histórica dá ao time visitante uma confiança extra para o duelo.

Nos últimos dez encontros, a vantagem do Bologna se mantém, com cinco vitórias contra três do Verona. Contudo, o fator casa tem um peso importante nesta partida. Jogando em seus domínios, o Verona equilibra a disputa, com 10 vitórias, 9 derrotas e impressionantes 16 empates em 35 jogos.

Diante desse histórico, o Verona buscará nesta quinta usar a força de sua torcida para conquistar pontos diante do Bologna.


Verona – Luta contra o rebaixamento

Vamos analisar o panorama atual do Verona. Abordaremos o momento da equipe, suas últimas atuações e como o time chega para este importante confronto contra o Bologna.

Desempenho do time

O Verona enfrenta uma temporada complicada no Campeonato Italiano, ocupando o 19º lugar com apenas 13 pontos em 19 rodadas. A campanha inclui duas vitórias, sete empates e dez derrotas e mantém o time na zona de rebaixamento.

O rebaixamento é uma ameaça real caso o Verona não some pontos nos próximos jogos. No entanto, o momento não é animador. Nas últimas quatro rodadas, a equipe somou três derrotas e um empate. Em casa, conquistou só uma vitória em nove jogos, marcou oito gols e sofreu 13.

Para o duelo desta rodada, o Verona segue sem poder contar com Tomas Suslov e Jean-Daniel Akpa Akpro, que estão lesionados. Por outro lado, Rafik Belghali retornou da Copa Africana de Nações e provavelmente será titular.

Provável Escalação do Verona

  • Montipo; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Técnico: Paolo Zanetti.

Bologna – Busca recuperação no Campeonato Italiano

Confira o panorama atual do Bologna. Vamos analisar o momento do time, suas estratégias, principais jogadores e expectativas para o confronto contra o Verona.

Desempenho do time

O Bologna ocupa uma posição intermediária na tabela, figurando em 9º lugar com 27 pontos. Apesar da colocação confortável, o time não vive boa fase. Nos últimos quatro jogos da Serie A, somou duas derrotas e dois empates, evidenciando dificuldade para vencer.

Fora de casa, conquistou três vitórias, quatro empates e três derrotas, com 15 gols marcados e 12 sofridos. O desempenho longe do estádio é competitivo, mas a alternância entre bons resultados em copas nacionais e tropeços na liga gera incerteza no time visitante.

O principal referência no ataque é R. Orsolini, autor de seis gols. Porém, o Bologna não conta com Jhon Lucumí e Federico Bernardeschi por lesão.

Provável Escalação do Bologna

  • Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.

Estatísticas de Verona x Bologna

  • O ataque do Bologna leva vantagem, com 26 gols marcados no campeonato, contra apenas 15 do Verona;
  • O artilheiro do Bologna é R. Orsolini, com seis gols, enquanto Gift Emmanuel Orban é o destaque do Verona, com cinco;
  • No quesito assistências, há equilíbrio: Giovane (Verona) e N. Cambiaghi (Bologna) somam quatro passes para gol cada um;
  • A defesa do Verona sofreu 31 gols até aqui, sendo uma das mais vazadas de toda a competição.

Palpites e Prognósticos para Verona x Bologna – Visitantes em vantagem

O Bologna ocupa posição superior na tabela e apresenta um ataque mais eficiente que o do adversário, embora sua instabilidade recente na Série A italiana gere algumas dúvidas.

Por outro lado, o Verona luta contra o rebaixamento e precisa somar pontos em casa, onde tem apresentado desempenho fraco.

Diante da má fase do Verona, que está entre as piores defesas da competição, e do desempenho satisfatório do Bologna como visitante, nossa sugestão aponta para a dupla chance, favorecendo um resultado positivo para os visitantes.












Verona x Bologna

Palpite de Aposta

Melhores Odds

Bologna para vencer ou empate

1.30



na BetMGM

Mais de 1.5 gols no jogo

1.40



na VBET

As odds mencionadas foram coletadas durante a redação deste palpite e podem sofrer alterações. Consulte a casa de apostas para informações atualizadas.

Sugestões de Mercados para Verona x Bologna

Selecionamos mais mercados para Verona x Bologna. Veja nossas sugestões:

🔥 Ambas Marcam – Sim – @1.94 na Novibet

O Bologna marcou 26 gols até o momento, enquanto a defesa do Verona já sofreu 31 tentos, estando entre as mais vazadas da competição.

No entanto, o Bologna vive um momento de instabilidade, demonstrado fragilidade defensiva em seus últimos jogos. Dessa forma, o confronto tem potencial para que ambas as equipes marquem nesta partida.

🔥 Total de Gols – 1º Tempo: Mais de 0.5 – @1.47 na VBET

Vindas de resultados negativos, ambas as equipes buscam a vitória para interromper a sequência ruim. Entretanto, devido à fragilidade defensiva apresentada nos últimos jogos, projeta-se um primeiro tempo com chances de gol, tornando o mercado de pelo menos um tento na etapa inicial uma opção interessante.

Saiba Onde Assistir Verona x Bologna

O jogo entre Verona e Bologna será transmitido ao vivo através dos seguintes canais:

  • TV: ESPN2;
  • Streaming: Disney+.

Ficha Técnica de Verona x Bologna

Confira os detalhes da partida!

  • Partida: Verona x Bologna
  • Torneio: Campeonato Italiano 2025/26
  • Data: 15/01/2026
  • Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália
  • Onde Assistir: ESPN2 e Disney+







