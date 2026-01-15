O radar corporativo desta quinta-feira (15) tem como destaque os dados operacionais das construtoras Plano&Plano (PLPL3) e Melnick (MELK3). Além disso, a Moura Dubeux (MDNE3) anuncia oferta de cerca de 9,7 mi de ações.
Já a Movida (MOVI3) registrou lucro líquido de R$ 102 mi no 4º trimestre.
B3 (B3SA3) registra alta de 1,6% no volume negociado em dezembro.
GPA (PCAR3) rejeita pedido de convocação de AGE recebido por Rafael Ferri e Hugo Fujisawa.
Enquanto isso, a Vibra (VBBR3) elege Mauricio Teixeira para o cargo de Vice-presidente Financeiro e RI.
Camil (CAML3) lucra R$ 44,1 milhões no 3º trimestre, baixa anual de 0,6%.
Confira mais destaques:
O GPA (PCAR3) rejeitou o pedido de convocação de assembleia geral da companhia recebido dos acionistas Rafael Ferri e Hugo Shoiti Fujisawa em 6 de janeiro.
A Vibra (VBBR3) informou que, tendo em vista a saída do atual Vice-presidente Executivo Financeiro e Relação com Investidores Augusto Ribeiro Junior, o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta quarta-feira (13), elegeu Mauricio Fernandes Teixeira para o cargo de Vice-presidente Executivo Financeiro e Relação com Investidores, com prazo de gestão de 2 anos, contado a partir da posse, prevista para 02 de fevereiro de 2026.
O volume financeiro médio negociado na B3 (B3SA3) no segmento de ações subiu 1,6% em dezembro de 2025 na comparação com o registrado em igual período de 2024, ficando em R$ 30,516 bilhões. Em relação a novembro, houve crescimento de 4,3%.
A Camil (CAML3) registrou lucro líquido de R$ 44,1 milhões no terceiro trimestre de 2025, resultado praticamente estável na comparação anual, com leve queda de 0,6% em relação ao 3T24, mas com recuo expressivo de 44,0% frente ao trimestre anterior. A margem líquida ficou em 1,5%, ligeiramente acima da observada um ano antes, apesar da deterioração sequencial.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 238,8 milhões, avanço de 39,4% na comparação anual, refletindo principalmente a forte expansão das margens e ganhos de eficiência operacional. A margem Ebitda alcançou 8,1%, alta de 2,6 pontos percentuais ano a ano, ainda que com leve compressão na comparação trimestral.
Moura Dubeux (MDNE3)
A Moura Dubeux (MDNE3) anunciou na quarta-feira à noite lançamento de oferta pública primária de quase 9,7 milhões de ações ordinárias, conforme ata de reunião do seu conselho.
De acordo com o documento, a oferta pode ser acrescida em até 100% do total de ações inicialmente ofertado.
Plano&Plano (PLPL3)
A Plano&Plano (PLPL3) informou nesta quarta-feira que suas vendas líquidas somaram R$1,5 bilhão no quarto trimestre de 2025, registrando um crescimento de 118,8% na comparação anual, segundo prévia operacional.
Melnick (MELK3)
A Melnick (MELK3) registrou vendas brutas de R$ 339 milhões no quarto trimestre de 2025, contra R$ 285 milhões no mesmo período do ano anterior, segundo prévia operacional divulgada nesta quarta-feira.
A Movida (MOVI3) informou que registrou lucro líquido de R$102 milhões no quarto trimestre de 2025, segundo prévia dos resultados divulgada pela companhia nesta quarta-feira.
O valor do lucro é 65% acima do registrado no mesmo período do ano anterior e 24% superior ao guidance, disse a companhia.
A Cemig informou que o UBS (Brasil), na condição de líder do conglomerado prudencial do Grupo UBS no Brasil, comunicou a redução de participação relevante em instrumentos derivativos. A nova posição equivale a 182.867.928 ações preferenciais, correspondentes a 9,60% das ações PN da companhia, com liquidação exclusivamente financeira.
União Pet (AUAU3)
A União Pet Participações esclareceu que o valor por ação preferencial resgatada, divulgado no fato relevante sobre o preço, é de R$ 0,71106172930 (até a 11ª casa decimal). A companhia reforçou que não houve qualquer alteração no valor total a ser pago no resgate de ações aos antigos acionistas da Petz, conforme já informado anteriormente.
A Rumo comunicou que a Capital Research Global Investors (CRGI) reduziu sua participação acionária na companhia. Após o movimento, a gestora passou a deter 183.003.199 ações ordinárias, o equivalente a 9,85% do total de ações ON emitidas.
Paranapanema (PMAM3)
A Paranapanema, em recuperação judicial, homologou um aumento de capital de R$ 1,65 milhão, mediante a emissão de 3.586.957 novas ações ordinárias. A operação ocorreu dentro do limite do capital autorizado e decorre da conversão parcial de debêntures da 8ª emissão de debêntures conversíveis em ações da companhia.
São Martinho (SMTO3)
O Conselho de Administração da São Martinho (SMTO3) aprovou nesta quarta-feira (14) a incorporação de sua subsidiária integral Nova Egito Agrícola, condicionada à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária e Reunião da Sócia da Nova Egito, a serem realizadas no dia 6 de fevereiro de 2026.