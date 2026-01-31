como será obra entre Curitiba e Paranaguá

Uma demanda antiga da população paranaense e do setor produtivo começará a sair do papel a partir deste ano: a triplicação da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá. A expectativa é de que a primeira fase das obras esteja concluída até fevereiro de 2027, abrindo caminho para as etapas seguintes.

Na primeira parte, as terceiras faixas serão implantadas entre os quilômetros 83 e 67 da rodovia, em ambos os sentidos. Isso significa que o trecho entre o Jardim Botânico, em Curitiba, e a Borda do Campo, em São José dos Pinhais, vai fluir com mais rapidez e segurança para os motoristas.

Além da triplicação em si, essa primeira fase contemplará outras intervenções para melhorar o tráfego e tornar a rodovia mais segura para ciclistas e pedestres. Veja as principais obras:

31,8 km de terceiras faixas

3,2 km de vias marginais

14,65 km de ciclovias

1 passarela

20 estruturas de contenção

Alargamento de 15 obras pontes e viadutos

O segmento que receberá essas intervenções é o mais movimentado da BR-277, visto que junta não só o fluxo entre a capital e o litoral, mas também a movimentação na Região Metropolitana. A expectativa da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela rodovia, é que haja uma redução significativa dos congestionamentos nos horários de pico.

O tempo dessa obra é estimado em um ano e será tocado pela concessionária, que se comprometeu a realizar essa melhoria no contrato de concessão do lote 2 das rodovias do Paraná, já no novo modelo desenhado pelo governo do estado em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

“Ao modernizar esse trecho urbano da BR-277, avançamos em uma entrega que promove desenvolvimento sustentável e amplia oportunidades reais para a região, ao mesmo tempo em que garantimos mais segurança, fluidez e maior previsibilidade para as viagens de famílias, trabalhadores e motoristas profissionais”, falou o diretor-presidente do Grupo EPR, José Carlos Cassaniga.

Triplicação completa da BR-277 deverá ocorrer até 2031

Os 31,8 quilômetros no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais são a primeira parte da triplicação que chegará até a entrada de Paranaguá, fechando cerca de 81 quilômetros da rodovia federal que já são duplicados.

Pelo contrato assumido pela EPR Litoral Pioneiro, a triplicação total deverá ser entregue até 2031 — somente quatro quilômetros não terão terceiras faixas em ao menos um dos sentidos devido restrições ambientais e de infraestrutura. Assim como já estão sendo feitas vias marginais na saída de Curitiba, o perímetro urbano de Paranaguá também ganhará essa estrutura para melhorar o tráfego.

O trecho também receberá outras intervenções, como sete novos viadutos, incluindo um no entroncamento com a PR-804 no acesso a Morretes. Essas obras devem aumentar a segurança para quem entra e sai da rodovia, bem como para quem precisa realizar retornos.

Pensando em segurança, uma nova área de escape será implantada no quilômetro 46, onde há uma curva fechada em uma descida íngreme. Outros trechos críticos, onde há divisão de pistas e curvas fechadas, passarão por reforma para aumentar a segurança.

Para fechar o pacote da triplicação da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, será instalado um sistema de iluminação no trecho mais sinuoso da Serra do Mar, nos dois sentidos, garantindo mais tranquilidade aos usuários.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.