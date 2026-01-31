Leveza, frescor e elegância: como escolher perfumes para o verão

A escolha do perfume ideal para o verão vai além da leveza e considera o clima da região e as atividades do dia a dia. Em temperaturas elevadas, fragrâncias muito intensas podem se tornar enjoativas, enquanto aromas leves e refrescantes atuam como um complemento natural ao visual, além de contribuírem para a sensação de frescor e bem-estar.

Por isso, conciliar frescor e personalidade é o segredo para acertar na escolha. Perfumes com notas cítricas, florais transparentes e toques levemente frutados costumam ser os mais indicados para a estação, pois marcam presença de forma suave, sem pesar.

Segundo Raphael Haury, perfumista de Marina de Bourbon, o clima influencia diretamente a forma como a fragrância se comporta na pele. “No Brasil, o verão é marcado por dias longos e de sol intenso. Por isso, é importante buscar perfumes que conversem com essa realidade, trazendo leveza e frescor para o dia a dia”, explica.

Prepare bem a pele

A durabilidade do perfume no verão começa muito antes da aplicação da fragrância. Uma pele bem cuidada, limpa e hidratada cria a base ideal para que o aroma se fixe melhor, mesmo sob altas temperaturas. O ressecamento excessivo pode fazer com que o perfume evapore mais rapidamente, comprometendo sua performance ao longo do dia.

De acordo com Raphael Haury, esse cuidado faz toda a diferença. “A hidratação ajuda a reter as moléculas da fragrância na pele. Usar um hidratante leve e sem cheiro antes do perfume potencializa a fixação sem interferir no aroma original”, orienta.

Perfumes com fundos aquáticos também ganham destaque no verão (Imagem: SVEPET | Shutterstock)

Aposte nas notas certas para a estação

No calor, fragrâncias intensas tendem a se tornar mais perceptíveis e, muitas vezes, cansativas. Por isso, perfumes com notas florais leves, como rosa e jasmim, cítricas, a exemplo de figo e bergamota, além de frutadas suaves, como pêssego, maracujá e morango, são as mais indicadas para o verão. Fundos aquáticos também ganham destaque por proporcionarem sensação de frescor e leveza, sem abrir mão da sofisticação.

Para o especialista, esse tipo de composição conversa melhor com o clima tropical. “Notas mais leves trazem uma leitura olfativa limpa e arejada. Elas refrescam e acompanham o ritmo do verão, criando uma experiência olfativa confortável e elegante, mesmo nos dias mais quentes”, afirma.

Aplique nos lugares certos

A forma de aplicação também influencia diretamente na percepção do perfume. Áreas estratégicas, como pulsos, atrás das orelhas e dobra dos cotovelos, ajudam a difundir a fragrância de maneira mais sutil e elegante, sem excessos, algo essencial nos dias quentes.

Raphael Haury reforça que, no verão, menos é mais. “A ideia não é deixar um rastro intenso, mas criar uma presença agradável. Aplicar o perfume em pontos específicos garante uma projeção equilibrada e confortável para quem usa e para quem está ao redor”, conclui.

Por Leticia Baggio