Comunicado grave para usuários do Banco Itaú neste domingo (01/02)

Uma ligação inesperada, uma voz segura do outro lado da linha e um alerta preocupante sobre compras suspeitas. Esse é o ponto de partida de um golpe que tem feito milhares de vítimas no Brasil e que, agora, acende um sinal vermelho especialmente para clientes do Banco Itaú.
Trata-se de uma fraude cada vez mais sofisticada, que se aproveita do medo e da pressa para causar prejuízos financeiros significativos.
Golpe da falsa central telefônica preocupa clientes do Itaú
Dados recentes mostram que esse tipo de golpe, aplicado por meio de uma falsa central telefônica, já soma cerca de 112 mil tentativas em todo o país. Embora outras instituições também sejam usadas como “fachada”, o Itaú aparece com frequência no discurso dos criminosos, justamente por ter milhões de correntistas.
O esquema costuma começar com uma ligação aparentemente comum. Do outro lado, o golpista se apresenta como funcionário do banco e informa sobre uma suposta compra suspeita, tentativa de fraude ou até vazamento de dados. O tom é sempre alarmista. A intenção é clara: deixar a vítima nervosa e levá-la a agir sem pensar.
Nesse momento, muitos clientes acabam confirmando informações sensíveis, como número da conta, agência, dados do cartão e até senhas. Com esses dados em mãos, os criminosos conseguem acessar a conta e realizar transferências ou saques, gerando prejuízos sem precedentes.
Para tornar o golpe mais convincente, os fraudadores usam técnicas como o spoofing, que mascara o número de telefone e faz a ligação parecer oficial. Além disso, insistem na urgência, dizendo que o problema precisa ser resolvido “naquele instante”.
O Itaú reforça que não entra em contato com clientes para solicitar senhas, códigos ou dados pessoais por telefone. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais do banco pelo aplicativo, site ou vá até uma agência física.