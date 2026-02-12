Comunidade Menonita de Witmarsum é reconhecida como povo tradicional do Paraná

O Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná deu um passo histórico nesta terça-feira (10) ao aprovar o Projeto de Lei nº 1037/2025, que reconhece oficialmente a Comunidade Menonita da Colônia Witmarsum como Povo Tradicional do Estado. A proposta, de autoria do deputado estadual Luiz Fernando Guerra, tramitou pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura antes de chegar ao plenário.

Com a aprovação, o estado reconhece formalmente não apenas a presença da comunidade menonita no território de Palmeira desde 1951, mas também sua organização social, modo de vida e práticas culturais que fazem parte da identidade paranaense há mais de sete décadas.

Um dos pontos mais significativos do projeto é a valorização da língua Plautdietsch, já reconhecida como patrimônio cultural imaterial no município de Palmeira. Esta língua representa um elo vital entre gerações e carrega consigo a história e a identidade dos menonitas que se estabeleceram na região.

A comunidade de Witmarsum se destaca por princípios como a vida comunitária, o cooperativismo e o pacifismo, valores que têm contribuído para o desenvolvimento econômico e social da região. O modelo de organização baseado na cooperação e na transmissão intergeracional de saberes e tradições é uma marca registrada deste grupo.

Autor do projeto, o deputado Luiz Fernando Guerra. Foto: Orlando Kissner/ALEP

“O reconhecimento é um passo importante para a valorização da diversidade cultural paranaense e para a garantia de políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio imaterial e dos direitos das comunidades tradicionais”, destacou o autor do projeto, deputado Luiz Fernando Guerra.

A legislação também prevê que o Poder Executivo comunique o reconhecimento aos órgãos estaduais competentes, o que permitirá o registro adequado e o desenvolvimento de políticas públicas específicas para a comunidade. Além disso, as práticas culturais menonitas passam a ser oficialmente reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná.

Qual é o próximo passo agora?

A proposta segue agora para a mesa do governador, que decidirá sobre sua sanção. O reconhecimento da Comunidade Menonita de Witmarsum como povo tradicional representa um marco na valorização da diversidade cultural que compõe o mosaico identitário paranaense.

