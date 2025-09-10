O edital do novo concurso Detran RJ está confirmado e deve ser publicado em dezembro, de acordo com informações do próprio presidente da autarquia, Vinicius Farah.
A expectativa agora é pela confirmação das próximas etapas após a publicação do edital, que deverão ocorrer em 2026, devido à falta de tempo hábil este ano.
O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro ainda não confirmou o início das inscrições nem a data de realização das provas. No entanto, é possível ter uma noção com base no cronograma da última seleção, realizada em 2013.
Veja o provável cronograma do concurso Detran RJ
Naquela época, o edital foi publicado em 24 de maio de 2013, com as inscrições sendo abertas na mesma data.
Desta forma, caso o edital seja publicado em dezembro deste ano, como previsto, tudo indica que as inscrições terão início no mesmo mês, podendo se estender até janeiro de 2026.
No concurso anterior, as inscrições ocorreram de 24 de maio a 20 de junho, totalizando 27 dias.
Já as provas objetivas do concurso de 2013 foram realizadas em 4 de agosto, exatamente 72 dias após a publicação do edital.
Considerando a publicação do edital até 31 de dezembro deste ano, as provas do novo concurso Detran RJ deverão ocorrer até a primeira quinzena de março de 2026.
O cronograma da seleção anterior trouxe a previsão de resultado final em 30 de setembro, 129 dias após o edital. Sendo assim, o próximo concurso Detran RJ poderá ser concluído até a primeira quinzena de maio de 2026.
Com o edital sendo publicado em dezembro (previsão da autarquia), veja como pode ficar o cronograma do próximo concurso Detran RJ:
- Edital: até 31 de dezembro de 2025
- Inscrições: de dezembro de 2025 a janeiro de 2026
- Provas objetivas: até a primeira quinzena de março de 2026
- Resultado final: até a primeira quinzena de maio de 2026
Edital do novo concurso Detran RJ está previsto para ser publicado em dezembro
(Foto: Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá RJ)
Concurso Detran RJ deve ofertar 522 vagas
No final de agosto, o presidente do Detran RJ, Vinícius Farah, confirmou que o próximo concurso terá 522 vagas distribuídas por todas as áreas do Departamento.
“Nós vamos fazer o concurso público em dezembro. Um concurso com 552 vagas mais quadro de reserva. Ou seja, é um concurso robusto, grande, não aqueles concursos que às vezes as pessoas fazem só para ganhar eleição, né? Em época de eleição, o cara faz um concursozinho com meia dúzia ou três, quatro cargos. Não, é um concurso realmente robusto. É um concurso de verdade para todas as áreas do Detran”, disse Vinícius Farah.
Essa não é a primeira vez que o presidente anuncia a seleção. Em junho, ele já havia confirmado a realização do concurso para servidores efetivos.
Agora, além da confirmação das vagas e do cadastro de reserva, foi informado que o edital deverá ser publicado ainda em dezembro. No entanto, os cargos e os requisitos específicos para a seleção ainda não foram divulgados.
Conheça os possíveis cargos do concurso Detran RJ
Apesar de o novo concurso Detran RJ ainda não ter os cargos oficialmente divulgados, o órgão possui atualmente 2.720 posições previstas em seu quadro de servidores.
Essa organização funcional é determinada pela Lei nº 4.781/2006, que instituiu o antigo plano de cargos e salários da autarquia e continua vigente.
Do total de vagas, 2.314 pertencem ao Grupo II, que compreende os seguintes cargos:
- assistente técnico administrativo: 545 cargos;
- assistente técnico de identificação civil: 251 cargos;
- assistente técnico de informática: 45 cargos;
- assistente técnico de trânsito: 1.464 cargos; e
- técnico de contabilidade: nove cargos.
Para ingressar nos cargos indicados acima, é preciso possuir nível médio ou médio técnico na área.
Os 406 cargos restantes correspondem ao quadro do Grupo I, de nível superior. Veja:
- administrador: 17 cargos;
- analista contábil: 21 cargos;
- analista de documentação: 15 cargos;
- analista de gestão e planejamento:92 cargos;
- analista de gestão e trânsito: 180 cargos;
- analista de identificação civil: 11 cargos;
- analista de imagem institucional: cinco cargos;
- analista de tecnologia da informação: 55 cargos;
- analista em educação para o trânsito: dez cargos.
Embora o quadro funcional atual do Detran RJ ainda esteja em operação, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) enviou ao governador Cláudio Castro um novo plano de cargos e salários, seguindo os procedimentos regimentais.
O projeto traz mudanças relevantes na estrutura remuneratória da autarquia, incluindo a criação de Gratificações por Valorização Profissional e por Excelência Funcional (GEF), além da implementação de adicionais e progressões salariais.
De acordo com a proposta, cada nível de vencimento será organizado em faixas compostas por 15 padrões remuneratórios.
Caso seja aprovado, o plano prevê remuneração inicial de R$ 2.897,60 para cargos de nível médio e R$ 4.932,09 para cargos de nível superior, com possibilidade de evolução até R$ 6.551,20 e R$ 11.150,97, respectivamente.
► Veja aqui os detalhes do novo plano de cargos do Detran RJ