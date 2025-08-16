Chegou aquele tipo de evento que não dá para assistir de qualquer jeito. No sábado, 16 de agosto, às 19h, o UFC 319 desembarca em Chicago com um card de respeito, e você vê tudo ao vivo no UFC Fight Pass pelo UOL Play. É cinturão em jogo, brasileiro em busca de revanche e duelo entre estilos que vão esquentar a arena.

A luta principal já vale o ingresso: Dricus du Plessis coloca o título em jogo contra Khamzat Chimaev, invicto, polêmico e faminto. Mas não para por aí. O card tem brasileiro querendo vingança, estreia explosiva de gringo ranqueado e promessa de trocação pesada no octógono.

Quer saber o que esperar do UFC 319? Aqui vai um guia completo: onde vai ser, quem vai lutar, por que essa edição está dando o que falar e, claro, como assistir tudo de um jeito simples e com transmissão oficial. Bora conferir tudo o que te espera!

Onde vai ser o UFC 319?

O UFC 319 acontece no United Center, em Chicago, nos Estados Unidos, um palco já conhecido pelos fãs de MMA, mas que não recebia um card numerado desde 2019. Com capacidade para mais de 20 mil pessoas, a arena deve ficar lotada para acompanhar de perto uma das edições mais aguardadas do ano.

Além do card principal, o público também vai curtir a tradicional cerimônia de pesagem, entrevistas exclusivas e toda a atmosfera de rivalidade que já começa a tomar conta da cidade. E para quem assina o UOL Play, dá para viver tudo isso com imagens em alta qualidade, sem perder nenhum detalhe, ao vivo e na íntegra.

Confira quem luta no card principal do UFC 319

Se o UFC prometeu entregar um dos cards mais empolgantes da temporada, o UFC 319 cumpriu. São 11 lutas confirmadas e cinco brasileiros prontos para deixar a sua marca no octógono.

O destaque principal, claro, é a luta entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, que colocará em jogo o título da categoria dos médios. Mas quem acompanha os brasileiros vai ter muito pra torcer, com Carlos Prates enfrentando Geoff Neal em um duelo direto entre top 15 dos meio-médios.

Ainda tem Cannonier x Michael Page, e confrontos envolvendo Jessica Andrade, Edson Barboza, Karine Silva e Diego Ferreira. Quer saber mais? Vamos detalhar as principais lutas do evento!

Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev (disputa de cinturão)

De um lado, o atual campeão dos médios. Do outro, um desafiante invicto e cheio de polêmica. Dricus du Plessis, sul-africano, quarto colocado no ranking peso-por-peso, defende o cinturão contra Khamzat Chimaev, que soma 14 vitórias em 14 lutas e quer conquistar o título com o mesmo estilo agressivo que o trouxe até aqui.

Du Plessis não perde uma luta desde 2018 e vem de vitórias em sequência sobre Adesanya, Strickland e Whittaker. Já Chimaev chega embalado por triunfos contra Kamaru Usman e Robert Whittaker, e aparece como favorito nas casas de apostas, mesmo sem nunca ter sido campeão.

O clima entre eles já passou do limite: o confronto promete tensão, intensidade e talvez uma guerra de estilos. Se a luta for curta, a vantagem pode ser de Chimaev. Mas se durar mais de dois rounds, o jogo muda, e o campeão sabe disso.

Geoff Neal vs. Carlos Prates (BRASIL)

Essa é a chance de ouro para Carlos Prates retomar o caminho das vitórias. Depois de ser derrotado por Ian Garry em abril, o brasileiro — 12º no ranking dos meio-médios — volta ao octógono contra o americano Geoff Neal, número 11 da categoria.

Prates já deixou sua marca no UFC com quatro nocautes seguidos em 2024, sempre com direito a bônus de “Performance da Noite”. Agora, enfrenta um adversário que ele próprio classifica como perigoso, mas “mais vencível” que o seu último algoz. O histórico recente pesa: Neal vem de vitória sobre Rafael dos Anjos, e tem oito triunfos no UFC, cinco deles por nocaute.

Esse duelo já tinha sido marcado antes, mas foi adiado por lesão. Agora vai rolar no timing certo, com Prates ainda afiado e pronto para subir no ranking se vencer. De todas as lutas fora da disputa de cinturão, essa é uma das mais explosivas do card.

Jared Cannonier vs. Michael “Venom” Page

Quando dois strikers experientes se enfrentam, a chance de espetáculo é grande. E é isso que o UFC 319 promete com o duelo entre Jared Cannonier, 8º no ranking dos médios, e Michael “Venom” Page, que vem da melhor estreia possível na nova categoria.

Cannonier é conhecido pela força física e já disputou o título dos médios. Ele vem de vitória sobre Gregory Rodrigues e tem 20 lutas no currículo só dentro do UFC. Já MVP, ex-estrela do Bellator, começou 2025 com o pé direito ao derrotar o invicto Shara Magomedov na estreia no Ultimate.

O confronto é mais do que técnica, é sobre estilos. Cannonier busca o nocaute. Page, o show. O resultado? Pode ser uma das lutas mais empolgantes da noite.

Tim Elliott vs. Kai Asakura

Na divisão dos moscas, o card principal traz um confronto que chama a atenção pelos estilos contrastantes. Tim Elliott, veterano americano e 11º no ranking da categoria, enfrenta Kai Asakura, estreante japonês que já figura na 15ª posição.

Elliott tem um histórico marcado por movimentação intensa e resistência. Mas vai precisar de tudo isso contra Asakura, que se destacou desde sua passagem por eventos asiáticos e vem com moral após enfrentar ninguém menos que Alexandre Pantoja.

Se Asakura quiser se firmar de vez no UFC, vencer um nome como Elliott é o caminho. Já o americano quer manter sua relevância e provar que ainda tem lenha para queimar. Expectativa alta para este duelo.

Tem mais Brasil no octógono! Confira as lutas de brasileiros no UFC 319

Se você gosta de ver a bandeira verde e amarela tremulando no octógono, o UFC 319 é o evento ideal. Além de Carlos Prates no card principal, outros quatro brasileiros também entram em ação, cada um com uma história diferente, mas todos com o mesmo objetivo: mostrar que o Brasil continua sendo potência no MMA. Veja o que esperar de cada um deles!

King Green x Diego Ferreira

De um lado, King Green, um dos personagens mais carismáticos da categoria dos leves. Do outro, Carlos Diego Ferreira, brasileiro de coração valente, pronto para mostrar que ainda pode bater de frente com os nomes mais falados da divisão.

Green vem de atuações oscilantes, mas é conhecido por transformar qualquer luta em espetáculo. Ferreira, por sua vez, quer aproveitar essa visibilidade para retomar o bom momento e escalar de novo o ranking dos leves. Com um jogo afiado no chão e muita experiência, ele tem as ferramentas para travar o ritmo do americano e sair com a vitória.

É um daqueles combates que, se deixar rolar solto, vira luta da noite. E se tiver finalização, tem boas chances de vir do brasileiro.

Jéssica Andrade x Loopy Godinez

Ex-campeã do UFC, Jéssica “Bate-Estaca” Andrade vive o momento mais desafiador da carreira. Acumulando derrotas e pressionada por resultados, a brasileira precisa de uma vitória urgente, e vai encarar Loopy Godinez, atual 11ª colocada do peso-palha.

A canadense vem embalada por bons resultados, enquanto Andrade busca retomar a confiança que a levou ao topo do ranking. A luta é válida pela divisão dos palhas, onde a brasileira já fez história, e pode marcar o início de uma reviravolta, ou o sinal de que é hora de repensar os próximos passos.

Edson Barboza x Drakkar Klose

Depois de uma longa passagem pelo peso-pena, Edson Barboza está de volta ao peso-leve e já estreia na nova (velha) categoria contra Drakkar Klose, americano conhecido pelo estilo explosivo. Ambos vêm de derrotas e precisam reencontrar o caminho das vitórias.

Barboza é um dos strikers mais respeitados da história do UFC, com nocautes históricos no currículo. Já Klose, apesar do revés recente, vinha de uma sequência sólida e quer usar essa luta para provar que ainda é relevante na divisão.

Dois veteranos, dois estilos agressivos, duas trajetórias que se cruzam em um momento decisivo. Pode esperar chutes rodados, combinações rápidas e talvez até sangue no octógono.

Karine Silva x JJ Aldrich

Revelada no Contender Series, Karine “Killer” Silva fez bonito nas suas primeiras lutas no UFC — foram quatro vitórias seguidas antes do tropeço contra Viviane Araújo. Agora, ela quer mostrar que aquele revés foi apenas um freio temporário, e que ainda tem gás para brigar entre as melhores do peso-mosca.

Ela enfrenta JJ Aldrich, americana que ocupa a 14ª posição no ranking da divisão. Aldrich também quer se firmar, mas chega com menos pressão e embalada pela vitória sobre Andrea Lee.

Para Karine, o duelo é mais do que uma chance de se recuperar. É uma oportunidade de provar que ainda merece um lugar entre as top 10 da categoria e, quem sabe, mirar algo maior em 2026.

