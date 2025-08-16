Em uma conversa com o site ScreenRant, o diretor de Superman, James Gunn, comentou sobre o rápido lançamento do filme nas plataformas digitais para compra e aluguel.
O filme chegou nesta sexta-feira (15) nas plataformas digitais dos EUA. No Brasil, o lançamento será semana que vem. O filme ainda não tem previsão para chegada no HBO Max.
“É muito complicado, mas a verdade é que é por causa de Pacificador. Inicialmente, eu pensava que Pacificador estrearia no mês que vem. Havia muitas coisas que estavam além do nosso controle, então Pacificador está estreando agora, e, no fim das contas, eu queria que todos pudessem ver Superman se quisessem, mesmo aqueles que não conseguiram ir ao cinema antes de Pacificador. E esse é realmente o motivo”, disse Gunn ao ScreenRant.
Recentemente, Gunn comentou que já terminou o tratamento inicial do próximo filme de Superman.
Tudo sobre o novo Superman
Com David Corenswet (Pearl) no papel título, o elenco de Superman conta com Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane; Nicholas Hoult (Nosferatu) como Lex Luthor; Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen e Wendell Pierce (The Wire) como Perry White, editor-chefe do Planeta Diário.
Outros personagens da DC estarão no filme. Nathan Fillion interpreta o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced será Mulher-Gavião, Edi Gathegi fará o Sr. Incrível e Anthony Carrigan está no papel de Metamorfo. Além destes, o filme tem María Gabriela De Faria como a Engenheira, personagem que depois aparecerá no grupo The Authority, que terá seu próprio filme. É esperado também que a Supergirl de Milly Alcock tenha uma ponta no filme.
James Gunn é o roteirista e diretor do novo Superman, que terá história focada num Clark Kent mais jovem, logo depois de deixar Smallville, e nos primeiros dias como repórter na cidade de Metrópoles. Paralelo ao começo de sua carreira profissional, ele também dá os passos iniciais como Superman. O filme, porém, não é uma história de origem, então não veremos Krypton explodindo ou os Kents o descobrindo.
Gunn é, além de roteirista e diretor do novo Superman, o novo chefão da DC, e supervisionará e produzirá todas as produções do novo universo de heróis adaptados dos quadrinhos, incluindo a série Lanternas, o filme Supergirl e o futuro Batman: The Brave and the Bold. Vale lembrar ainda que a saga Batman de Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson não faz parte do universo compartilhado, mesmo que Gunn confirme que já houve conversas sobre a possibilidade.
Já disponível em cartaz, Superman é o primeiro filme do novo DCU. A cronologia da franquia começou oficialmente, no entanto, com a série animada Comando das Criaturas, já disponível na HBO Max.