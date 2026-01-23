Confira datas e locais em que o MPPR estará nos bairros de Curitiba

O Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC) do Ministério Público do Paraná (MPPR) realizará atendimentos descentralizados em cinco bairros de Curitiba ao longo do mês de fevereiro. Entre os dias 9 e 27, as equipes estarão nos bairros Bairro Novo, Tatuquara, Cajuru, Fazendinha e Caximba. Em algumas datas, o atendimento ocorrerá em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Paraná.
A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços do MPPR da população. Durante os atendimentos, serão prestadas orientações jurídicas e recebidas reclamações sobre questões que afetam a comunidade, como a falta de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo) e temas relacionados ao direito de família, como reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia, entre outros. Demandas que não sejam de atribuição do MPPR serão encaminhadas aos órgãos competentes.
Documentos – Recomenda-se que os cidadãos levem documentos pessoais e demais informações relacionadas aos casos que desejam apresentar.
Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, o NACC mantém atendimento permanente à população na sede do MPPR (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Rua Deputado Mário de Barros, nº 1.290 – térreo), pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963 ou pelo e-mail [email protected]
Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados:
Rua da Cidadania Bairro Novo – Atendimento em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná
Rua Tijucas do Sul, nº 1.700 – Sítio Cercado – Curitiba/PR – CEP 81925-060
Data: 09/02/2026 (segunda-feira)
Horário: das 18h às 20h
Tatuquara – Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino
Rua Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, nº 375 – Tatuquara – Curitiba/PR – CEP 81480-206
Data: 12/02/2026 (quinta-feira)
Horário: das 14h às 16h
Rua da Cidadania Cajuru – Atendimento em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná
Avenida Prefeito Maurício Fruet, nº 2.150 – Cajuru – Curitiba/PR – CEP 82900-010
Data: 13/02/2026 (sexta-feira)
Horário: das 14h às 16h
Rua da Cidadania Fazendinha – Atendimento em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná
Rua Carlos Klemtz, nº 1.700 – Fazendinha – Curitiba/PR – CEP 81020-430
Data: 19/02/2026 (quinta-feira)
Horário: das 14h às 16h
CRAS Caximba
Estrada Delegado Bruno de Almeida, nº 8.280 – Caximba – Curitiba/PR – CEP 81490-300
Data: 27/02/2026 (sexta-feira)
Horário: das 13h30 às 15h30
