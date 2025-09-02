Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados pelo Serviço funerário municipal de Curitiba
As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento
JOVITA ROSA DO NASCIMENTO LUCIANO
Idade:76 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA
Local do Sepultamento:(COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL
Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025 às 16:30h
CELESTINA MARIA DE GODOY
Idade:90 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO
Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025 às 18:00h
VICTORIO MEZZADRI
Idade:93 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h
MARIA DE LOURDES MARTINI RIBEIRO
Idade:99 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – NAÇOES
Local do Sepultamento:(CURITIBA) PARQUE IGUAÇU
Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025 às 16:30h
TEREZINHA DA SILVA FRANCA
Idade:69 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:30h
BENTO EUGENIO FERREIRA FILHO
Idade:63 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – CAJURU
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 09:00h
RITA ELVIRA RUDNICK
Idade:89 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )
Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h
LEA MARIA MARISTANY FONTOURA
Idade:84 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CRUZ
Local do Sepultamento:A DEFINIR
Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025
WILSON LEONART
Idade:79 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:30h
ANGEL ANTONIO AVILA ESPINOZA
Idade:76 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA
Local do Sepultamento:A DEFINIR
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
ALOISE SOKULSKI
Idade:87 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )
Local do Sepultamento:CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h
IRENE MARIA WAGNER
Idade:86 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO
Local do Sepultamento:(ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h
OTAVIO PEREIRA RAMOS
Idade:88 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:30h
SHIZUKO MATUYAMA MIAQUI
Idade:86 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO
Local do Sepultamento:MUNICIPAL SANTA CANDIDA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h
CARMEM ALVES DE SOUZA
Idade:76 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:30h
MARLENE VALENTE CEPEDA ALVAREZ
Idade:81 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA
Local do Sepultamento:(PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
FRANCISCO JORGE BAIAK
Idade:64 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)
Local do Sepultamento:(PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h
OTACILIO MARCAL
Idade:68 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – CAJURU
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
CYNTIA HELENA DE CAMARGO
Idade:39 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPICE ERASTO GAERTNER
Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
ALINE MARIA FACIN
Idade:73 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h
ELIZABETH NAIR PEREIRA
Idade:83 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – MATERNIDADE LUÍSA DE MARILLAC.
Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
RAFAEL CHIMANSKI PIRES
Idade:40 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)
Local do Sepultamento:JARDIM ETERNO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
CLEUZA MARIA RIBAS
Idade:74 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:LARES E ASILOS – CASA DE REPOUSO SONHO DE VIVER – R CAPITÃO ISMAEL ROXO, 65 – ABRANCHES CURITIBA/PR
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h
WOLFGANG KOENTOPP
Idade:78 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – CRUZ VERMELHA
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO A DEFINIR
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h
ROSA GONCALVES URAGO
Idade:77 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h
ODETTE NOVAES BUENO
Idade:85 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h
NIVALDO BELMIRO LOPES
Idade:87 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT
Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h
CLAUDINEY DE CARVALHO
Idade:62 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h
ALTAIR ONOFRE DOS SANTOS JUNIOR
Idade:67 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
CARLOS SABINO MARTINS
Idade:69 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)
Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h
MARIA GLORIA LEPECO PAROBUTCHEY
Idade:64 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – ERASTO GAERTNER
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS)
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 12:00h
ALFREDO MATULLE
Idade:54 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)
Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
JOSEFINA TIEPO
Idade:79 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h
MARLI KARWOWSKI
Idade:73 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:30h
BENEDITO NUNES DA SILVA
Idade:88 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:30h
TEREZA LANGOSKI DE BONFIM
Idade:92 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h
MARIA LINDAMIR FERNANDES
Idade:72 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 12:00h
CARMEN LUCIA ALVES
Idade:77 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA
Idade:69 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – TRABALHADOR
Local do Sepultamento:(PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
CASTORINA CARDOSO
Idade:67 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:OUTROS – RUA AMAURY LANGE SILVÉRIO, 331 – PILARZINHO – CTBA PR
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
JEFERSON LUIS BUHRER
Idade:30 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h
RAMEZ ANDRAUS
Idade:83 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – VITA BATEL
Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
EDITH REGAILO DA SILVA
Idade:88 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA
Local do Sepultamento:CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h
DIRCEU VARGAS
Idade:68 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR
Local do Sepultamento:MUNICIPAL BOQUEIRÃO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h
JOAO PEDRO SOBRINHO
Idade:67 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
CELSO ROGERIO KLAMMER
Idade:66 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPICE ERASTO GAERTNER
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
JANICE DA GRACA DE MELLO
Idade:60 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:30h
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA
Idade:93 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
EDSON GOMES DE NOVAES
Idade:80 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h
ALESSANDRO MACIEL SAMWAYS
Idade:54 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
OLIZER DA SILVA
Idade:63 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025
ADIR CARVALHO
Idade:70 ano(s)
Falecido em 23/08/2025
Local do Falecimento:HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL ANGELINA CARON
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h