Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados pelo Serviço funerário municipal de Curitiba

As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento

JOVITA ROSA DO NASCIMENTO LUCIANO

Idade:76 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Sepultamento:(COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL

Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025 às 16:30h

CELESTINA MARIA DE GODOY

Idade:90 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO

Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025 às 18:00h

VICTORIO MEZZADRI

Idade:93 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h

MARIA DE LOURDES MARTINI RIBEIRO

Idade:99 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – NAÇOES

Local do Sepultamento:(CURITIBA) PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025 às 16:30h

TEREZINHA DA SILVA FRANCA

Idade:69 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:30h

BENTO EUGENIO FERREIRA FILHO

Idade:63 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – CAJURU

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 09:00h

RITA ELVIRA RUDNICK

Idade:89 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )

Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h

LEA MARIA MARISTANY FONTOURA

Idade:84 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Sepultamento:A DEFINIR

Data do Sepultamento:sábado, 23 de agosto de 2025

WILSON LEONART

Idade:79 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:30h

ANGEL ANTONIO AVILA ESPINOZA

Idade:76 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Sepultamento:A DEFINIR

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

ALOISE SOKULSKI

Idade:87 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )

Local do Sepultamento:CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h

IRENE MARIA WAGNER

Idade:86 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Sepultamento:(ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h

OTAVIO PEREIRA RAMOS

Idade:88 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:30h

SHIZUKO MATUYAMA MIAQUI

Idade:86 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Sepultamento:MUNICIPAL SANTA CANDIDA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h

CARMEM ALVES DE SOUZA

Idade:76 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:30h

MARLENE VALENTE CEPEDA ALVAREZ

Idade:81 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Sepultamento:(PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

FRANCISCO JORGE BAIAK

Idade:64 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Sepultamento:(PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h

OTACILIO MARCAL

Idade:68 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – CAJURU

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

CYNTIA HELENA DE CAMARGO

Idade:39 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPICE ERASTO GAERTNER

Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

ALINE MARIA FACIN

Idade:73 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 10:00h

ELIZABETH NAIR PEREIRA

Idade:83 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – MATERNIDADE LUÍSA DE MARILLAC.

Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

RAFAEL CHIMANSKI PIRES

Idade:40 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Sepultamento:JARDIM ETERNO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

CLEUZA MARIA RIBAS

Idade:74 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:LARES E ASILOS – CASA DE REPOUSO SONHO DE VIVER – R CAPITÃO ISMAEL ROXO, 65 – ABRANCHES CURITIBA/PR

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h

WOLFGANG KOENTOPP

Idade:78 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO A DEFINIR

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 15:00h

ROSA GONCALVES URAGO

Idade:77 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h

ODETTE NOVAES BUENO

Idade:85 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h

NIVALDO BELMIRO LOPES

Idade:87 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h

CLAUDINEY DE CARVALHO

Idade:62 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:00h

ALTAIR ONOFRE DOS SANTOS JUNIOR

Idade:67 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

CARLOS SABINO MARTINS

Idade:69 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h

MARIA GLORIA LEPECO PAROBUTCHEY

Idade:64 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 12:00h

ALFREDO MATULLE

Idade:54 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

JOSEFINA TIEPO

Idade:79 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h

MARLI KARWOWSKI

Idade:73 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 14:30h

BENEDITO NUNES DA SILVA

Idade:88 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:30h

TEREZA LANGOSKI DE BONFIM

Idade:92 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h

MARIA LINDAMIR FERNANDES

Idade:72 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 12:00h

CARMEN LUCIA ALVES

Idade:77 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

LUIZ CARLOS ALVES DE LIMA

Idade:69 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Sepultamento:(PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

CASTORINA CARDOSO

Idade:67 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:OUTROS – RUA AMAURY LANGE SILVÉRIO, 331 – PILARZINHO – CTBA PR

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

JEFERSON LUIS BUHRER

Idade:30 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h

RAMEZ ANDRAUS

Idade:83 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

EDITH REGAILO DA SILVA

Idade:88 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Sepultamento:CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h

DIRCEU VARGAS

Idade:68 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Sepultamento:MUNICIPAL BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 11:00h

JOAO PEDRO SOBRINHO

Idade:67 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

CELSO ROGERIO KLAMMER

Idade:66 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPICE ERASTO GAERTNER

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

JANICE DA GRACA DE MELLO

Idade:60 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:30h

MANOEL DA SILVA OLIVEIRA

Idade:93 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

EDSON GOMES DE NOVAES

Idade:80 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 16:00h

ALESSANDRO MACIEL SAMWAYS

Idade:54 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

OLIZER DA SILVA

Idade:63 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025

ADIR CARVALHO

Idade:70 ano(s)

Falecido em 23/08/2025

Local do Falecimento:HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL ANGELINA CARON

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:00h