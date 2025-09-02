As Promotorias de Justiça de Cambé, no Norte Central do estado, informam a população que o telefone fixo da unidade está com problemas técnicos e, até que a indisponibilidade seja resolvida, os atendimentos ao público serão realizados de forma presencial, no Fórum Estadual de Cambé (Av. Roberto Conceição, 532), ou pelo e-mail [email protected].

 

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249

 

