Copa Brasil feminina de vôlei começa nesta sexta; veja detalhes

Atual campeão da Copa Brasil e dono de quatro títulos, o Osasco começou bem a temporada com a conquista do Campeonato Paulista e o terceiro lugar no Mundial de Clubes. Na Superliga, no entanto, o time tem oscilado e ocupa a quarta posição, com 30 pontos somados. O grande destaque individual é a oposta argentina Bianca Cugno, quarta maior pontuadora da liga com 245 pontos.

