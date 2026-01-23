Neste ano, o Corinthians já anunciou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, do meia Matheus Pereira e do lateral-direito Pedro Milans. O atacante Kaio César será outro reforço, depois de chegar ao Brasil na próxima segunda-feira, passar por exames médicos e assinar contrato. O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, também é esperado daqui a cerca de um mês, após se recuperar de cirurgia no ombro.
Corinthians aceita pagar R$ 1 milhão à vista ao São Paulo por Alisson
