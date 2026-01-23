Suno Asset paga dividendos de 7 fundos hoje

A gestora Suno Asset realiza nesta sexta-feira (23) o repasse de proventos de sete fundos sob sua gestão, incluindo FIIs, Fiagros e o fundo de infraestrutura SNID11. Os créditos serão efetuados aos investidores posicionados em 15 de janeiro, de forma proporcional ao número de cotas detidas por cada cotista. O movimento reforça a atratividade dos ativos listados, com destaque para o fluxo de caixa mensal e a previsibilidade dos pagamentos de dividendos.
Entre os destaques, o SNEL11 distribui R$ 0,10 por cota, com dividend yield mensal de 1,17% e projeção anualizada de 14,97%, segundo dados oficiais. A distribuição ocorre em momento relevante para o fundo, que se consolidou como o maior FII de energia renovável da B3 após captar mais de R$ 620 milhões. O avanço elevou seu valor de mercado para aproximadamente R$ 950 milhões e ampliou a base de investidores.
No universo de Fiagros, o SNAG11 efetua pagamento de R$ 0,13 por cota, equivalente a DY mensal de 1,17%. O ambiente favorável do agronegócio sustenta a geração de caixa e a demanda por cotas no mercado secundário, mantendo o fundo entre os mais negociados da bolsa. O produto segue ampliando a presença no setor, beneficiado por contratos indexados e liquidez consistente.
Os fundos SNFF11 e SNME11 preservaram níveis de rendimento. O SNFF11, fundo de fundos, paga R$ 0,80 por cota; o SNME11 repassa R$ 0,15 por cota, com DY mensal de 1,55%.
A carteira de infraestrutura SNID11 distribui R$ 0,13 por cota, enquanto o SNFZ11 paga R$ 0,10 por cota. Já o SNCI11 repassa R$ 1,00 por cota, atingindo DY mensal de 1,18%.
Os proventos permanecem isentos de IR para pessoas físicas, mantendo o apelo dos fundos para investidores em busca de fluxo recorrente.
Fundos da Suno Asset: confira os dividendos
|Fundo
|Segmento
|Dividendos
|DY mensal
|SNAG11
|Fiagro
|R$ 0,13
|1,17%
|SNFZ11
|Fiagro
|R$ 0,10
|0,99%
|SNEL11
|Energia
|R$ 0,10
|1,17%
|SNCI11
|Recebíveis
|R$ 1,00
|1,18%
|SNME11
|Multiestratégia
|R$ 0,15
|1,55%
|SNFF11
|FOF
|R$ 0,80
|1,05%
|SNID11
|FI-Infra
|R$ 0,13
|1,17%
Fiagro da Suno mantém alta liquidez na B3
O SNAG11 figura entre os cinco Fiagros mais líquidos em 2025, com volume médio diário acima de R$ 1,5 milhão e participação de 7,51% no giro do mercado secundário. No acumulado do ano, o segmento movimentou R$ 4,532 bilhões, com média diária de R$ 20,2 milhões, queda de 29,1% ante 2024. Mesmo assim, fevereiro concentrou R$ 543,9 milhões, confirmando o apetite por renda agro.
SNEL11 sustenta atratividade
No caso do SNEL11, a estratégia combina captação tradicional com investidores institucionais e acordos com vendedores de ativos que desejam manter exposição ao setor de energia limpa, aproveitando diversificação, gestão profissional e eficiência tributária.
Assim, a Suno Asset reforça seu posicionamento e amplia o patrimônio sob gestão para R$ 3,3 bilhões, enquanto os investidores seguem favorecidos pelos pagamentos de dividendos.