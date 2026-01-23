Ao fazer login no Sisu, o sistema recupera automaticamente as notas do candidato nas três últimas edições do Enem, quando houver participação. Para se inscrever, é necessário preencher informações pessoais, sociais e econômicas, que são utilizadas pelo MEC e pelas instituições para verificar a elegibilidade do candidato às vagas reservadas pela Lei de Cotas e para possibilitar o contato pela instituição em caso de aprovação.
Sisu 2026: Unilab segue liderando nota de corte em medicina no último
