O Sport Club Corinthians Paulista informa como será a venda de ingressos de visitante para Athletico-PR x Corinthians, que ocorre no dia 27/08, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Ligga Arena, no Paraná, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Betano do Brasil 2025.
SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H
Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 120 pontos, independentemente do plano.
O valor será R$ 200,00 e as vendas serão com obrigatoriedade da facial; a partida não contará pontos para o programa.
Atenção: após a confirmação da compra, os torcedores receberão no e-mail cadastrado instruções para o recebimento dos ingressos. Por isso, é importante que mantenham os cadastros atualizados para realização do contato.
O acesso da torcida visitante à Liga Arena é feito através do Portão M, localizado na Rua Petit Carneiro. No dia do jogo, os portões serão abertos às 19h30.
