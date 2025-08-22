O Sport Club Corinthians Paulista informa como será a venda de ingressos de visitante para Athletico-PR x Corinthians, que ocorre no dia 27/08, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Ligga Arena, no Paraná, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Betano do Brasil 2025.


Os ingressos para todos os torcedores começam a ser vendidos às 14h desta sexta-feira (22) no site ingressosathletico.com.br. As entradas custam R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira).


Também será disponibilizada uma cota limitada de ingressos no www.fieltorcedor.com.br para membros do programa. 


SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H


Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 120 pontos, independentemente do plano.


O valor será R$ 200,00 e as vendas serão com obrigatoriedade da facial; a partida não contará pontos para o programa.


Atenção: após a confirmação da compra, os torcedores receberão no e-mail cadastrado instruções para o recebimento dos ingressos. Por isso, é importante que mantenham os cadastros atualizados para realização do contato. 


O acesso com reconhecimento facial é obrigatório. O ingresso comprado no endereço ingressos.athletico.com.br será disponibilizado para download após a aprovação do cadastro, que é feito dentro do site. Esta análise é realizada em tempo hábil para o acesso ao estádio. Para mais informações, visite o link da compra de ingressos. 


O acesso da torcida visitante à Liga Arena é feito através do Portão M, localizado na Rua Petit Carneiro. No dia do jogo, os portões serão abertos às 19h30.

