A CPFL Piratininga alcançou a marca de 2 milhões de unidades consumidoras atendidas. A conquista foi celebrada na quarta-feira, 3 de setembro, em Jundiaí, com a instalação simbólica de um medidor de energia, representando o cliente de número 2 milhões, no bairro Vila Hortência.
A companhia destacou que em 2002 esse volume era de 1,2 milhão de clientes, e agora atingiu a nova marca. Esse crescimento, explica, foi possível devido a investimentos contínuos na rede elétrica, na logística operacional e na modernização do atendimento para garantir qualidade e segurança ao fornecimento de energia.
Os investimentos alcançaram quase R$ 400 milhões em 2024. O montante foi aplicado em obras de expansão, manutenção e modernização do sistema elétrico dos municípios atendidos pela concessionária. As regiões de Jundiaí, Sorocaba, Indaiatuba e Baixada Santista receberam os valores. Segundo a distribuidora, os recursos foram concentrados especialmente na construção de Subestações e Estações Avançadas (que são as bases operacionais da empresa), além da modernização e substituição de postes, cabos, religadores automatizados e outros equipamentos essenciais e que modernizam a rede e melhoram a qualidade do fornecimento de energia.
Apenas nesse ano de 2025, até julho, o montante investido já ultrapassou R$ 238 milhões. Nos próximos cinco anos, mais de R$ 2,9 bilhões serão investidos em ações de ampliação e melhoria do sistema elétrico para melhor atender os clientes.