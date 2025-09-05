Guilherme Arana vai deixar o Galo?
O lateral Guilherme Arana, que recentemente voltou a receber sondagens para deixar o Atlético-MG, pode voltar a jogar de forma mais ofensiva com o técnico Jorge Sampaoli.
Conforme noticiou o site Atleticomg.net, o novo treinador pode ter um papel fundamental no futuro do jogador. Em 2020, com Sampaoli, o atleta fez uma ótima temporada.
Se Arana voltar a ter destaque no Galo, a tendência é que cheguem novas propostas da Europa. Por enquanto, não está nos planos da diretoria negociar o camisa 13, muito pelo contrário.
Everson elogia Sampaoli
Ainda sobre Sampaoli, o retorno do ex-Santos e Flamengo foi aprovado por boa parte do elenco. Contente, Everson não poupou elogios ao argentino e lembrou de sua chegada.
“Quando ele vem pro Galo, foi a primeira vez que o Sampaoli entrou em contato comigo. Nem pra me levar para o Santos ele tinha falado diretamente comigo”, disse o goleiro, ao portal UOL.
“Tem a situação que ele queria trazer um goleiro, ele entrou em contato, queria saber como estava a situação lá e perguntou se eu queria trabalhar com ele novamente”, concluiu.
Rubens Menin deixa recado para o técnico
Quem também comentou a chegada do argentino foi o investidor Rubens Menin, que vinha recebendo críticas por manter Cuca no cargo. Após a derrota para o Cruzeiro, o professor foi demitido.
“Jorge Sampaoli retorna ao Atlético em um momento importante. Temos jogos decisivos nas próximas semanas e será preciso foco e raça”, publicou, nas redes sociais.