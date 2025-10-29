“Os donos do jogo” trata do mundo da contravenção. André Lamoglia vive o protagonista da história, Profeta. Com uma rápida ascensão na cúpula de contraventores, ele acumula vários inimigos pelo caminho. A segunda temporada já começou a ser escrita.
Já “DNA do crime” liderou o ranking das séries mais vistas da Netflix no Brasil. Ficou ainda no topo da lista global de séries de língua não-inglesa. Inspirada na história real de um assalto milionário ocorrido no Paraguai em 2017, a produção é estrelada por Maeve Jinkings, Thomás Aquino e Rômulo Braga.