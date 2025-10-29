Sophie Turner, de “Game of Thrones”, e Chris Martin, do Coldplay, estariam iniciando um relacionamento. Ou pelo menos é o que afirma a mídia britânica.
Segundo o Daily Mail, a atriz de 29 anos teve um “encontro secreto” em uma boate com o músico de 48, após terminar o relacionamento com Peregrine “Perry” Pearson, com quem estava há dois anos. Ele, por sua vez, também estava solteiro após terminar seu romance de oito anos com Dakota Johnson em junho passado.
Martin passou o verão europeu em Londres, onde realizou uma série de shows em Wembley como parte da turnê “Music of the Spheres”, do Coldplay. Durante sua estadia na capital britânica, ele teria conhecido Turner, que havia se separado recentemente do ex após uma briga escandalosa em um evento social aristocrático.
Turner, por sua vez, sempre foi fã da banda de Martin. Inclusive, alguns anos atrás foi vista chorando após receber uma mensagem de aniversário de Chris, num vídeo obtido por seu então marido, Joe Jonas. No pequeno clipe, incluído na série “Cup of Joe”, de 2020, Turner demonstra sua surpresa ao ver o ídolo falando com ela.
Em um vídeo postado nas redes sociais, Jonas pode ser visto entregando o celular à atriz e dizendo: “Tem alguém que quer te desejar um feliz aniversário”. Com as mãos erguidas em sinal de surpresa, Sophie grita: “É o Chris Martin!”
“Aqui é o Chris, do Coldplay. Em meu nome e dos membros ainda mais bonitos da nossa banda, eu queria te desejar um dia maravilhoso. Enviando todo o meu amor e espero que você esteja se divertindo muito”, disse seu agora namorado. “Obrigada por ser tão incrível, tchau”, concluiu ele, mandando um beijo para a câmera.
Sophie parecia emocionada ao conter as lágrimas ao ver seu ídolo acenando para ela. “Não vou chorar diante das câmeras”, disse ela, antes de devolver o celular para Joe Jonas.
Os Amores de Turner e Martin
Tanto Turner quanto Martin vêm de divórcios seguidos por um namoro que não chegou ao altar. A atriz se casou com o músico Joe Jonas em 2019. Durante o curto relacionamento, eles tiveram duas filhas: Willa, de quatro anos, e Delphine, de dois.
O ex-casal finalizou a separação em setembro de 2024, pouco mais de um ano após o astro dos Jonas Brothers entrar com o pedido de divórcio. Enquanto a separação judicial estava sendo processada e eles discutiam sobre como criar as meninas entre os Estados Unidos e a Inglaterra, ela começou a namorar Peregrine “Perry” Pearson, um aristocrata britânico e herdeiro de Michael Pearson, o quarto Visconde Cowdray.
Segundo relatos, a atriz o conheceu no aplicativo de namoro para milionários e celebridades Raya. Eles foram vistos juntos pela primeira vez no Festival de Glastonbury. No início deste ano, fontes próximas ao casal disseram que eles tiveram uma discussão acalorada após um casamento da alta sociedade britânica, onde foram vistos discutindo em meio a beijos apaixonados na pista de dança.
Enquanto isso, o astro do Coldplay manteve um relacionamento com Gwyneth Paltrow, com quem teve dois filhos: Apple, de 21 anos, e Moses, de 19. Após se separar da atriz vencedora do Oscar em 2015, ele começou a namorar Dakota Johnson em 2017.
Chris e Dakota ficaram noivos secretamente vários anos depois. Mas, em junho deste ano, foi confirmado que o casal havia decidido se separar após quase uma década juntos. “O relacionamento deles terminou há muito tempo, mas eles ainda não conseguiram oficializar”, disse um conhecido de ambos. “Dakota manteve a chama acesa para que pudessem ficar juntos porque ela o amava muito e amava muito os filhos”, acrescentou.