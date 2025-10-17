As crianças deram um show à parte no terceiro desfile da Oktoberfest Blumenau 2025. Quem foi à Rua XV de Novembro na noite desta quarta-feira (15) pôde ver de perto os pequenos esbanjando fofura tanto se apresentando como na plateia. Mas para quem não conseguiu prestigiar pessoalmente, o fotógrafo Patrick Rodrigues fez uma seleção de cliques para derreter os corações (veja imagens abaixo).

Continua depois da publicidade

Se o tempo continuar ajudando, outros quatro desfiles estão previstos até o fim da 40ª edição da Oktoberfest Blumenau. O próximo será já no sábado (18), às 16h, no Centro. Neste ano, a organização preparou também uma apresentação extra, comemorativa. Ela está marcada para o último domingo da festa, dia 26 de outubro, às 10h, como ocorria quatro décadas atrás.

Os desfiles são um dos pontos altos do evento, marcados por carros alegóricos que contam a história da cidade e da festa, que ocorre dentro e fora dos pavilhões da Vila Germânica. Até esta terça-feira (14), 196 mil pessoas já tinham curtido a Oktoberfest Blumenau 2025 dentro do parque.

Veja fotos do 3º desfile da Oktoberfest Blumenau 2025

1

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

(Foto: Patrick Rodrigues, NSC)

Leia mais

Como ganhar brindes, comer e beber de graça na Oktoberfest Blumenau 2025

Continua depois da publicidade

Onde e como é feito o Rollmops, iguaria “ame ou odeie” consumida na Oktoberfest Blumenau

Source link