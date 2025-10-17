Luis Salém afirmou que o final de Eugênio em Vale Tudo será surpreendente. Cena que vai ao ar nesta quinta-feira (16) mostra mais um encontro do mordomo com Freitas (Luís Lobianco), com quem teve um envolvimento nos últimos capítulos. Em entrevista ao NaTelinha, o ator falou do desfecho de seu personagem na novela que termina nesta sexta-feira (17) na Globo.
“O final do Eugênio vai ser surpreendente para as pessoas, no sentido do que ele resolve fazer com a vida dele”, comentou.
Para o ator, o fiel escudeiro de Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) serviu para denunciar certo tipo de dinâmica entre patrões e funcionários. “Mais do que a relação que ele estabeleceu com essa família, é uma relação que, às vezes, nós permitimos, como empregado, cidadão ou pessoa. Por vezes, nos colocamos em situações que deixam a nossa autoestima muito baixa, a ponto de dar a nossa vida para outras pessoas.”
“Espero que o Eugênio sirva de exemplo para quem vive nessas situações de tanta dedicação, de esquecimento de si próprio. Para mim, foi revelador viver o Eugênio. Comecei a perceber, em mim, que eu deveria melhorar um pouco a minha relação comigo mesmo, com o mundo e com todas as coisas.Temos que cuidar bem da gente, nos colocar em primeiro plano. Estou falando isso em relações de trabalho, mas também em relações afetivas, com familiares até. Temos sempre que nos respeitar, nos defender e buscar o caminho da felicidade na vida plena. É algo que aprendi com o Eugênio e levo para mim.”
Luís Salém
Sobre a possibilidade de o mordomo ser o assassino de Odete Roitman (Débora Bloch), ele comenta: “As pessoas sempre caem nesse lugar de que o mordomo é o suspeito. Pelo que eu tenho entendido, o Eugênio não teria uma razão específica para matar Odete, apesar de ter lá as suas desavenças e não gostar muito dela”.
“Acho que ele não mataria, até porque ele é um homem muito doce, na dele, gentil, cordato, mas seria uma cena bárbara de fazer. Vamos ver o que Manuela Dias [autora da novela] tem aí, mas eu não apostaria no Eugênio”, assinalou o intérprete. Leia a entrevista na íntegra.
Vale Tudo é escrita por Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini. O remake é baseado na novela exibida entre 1988 e 1989, criada por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004) e que teve direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington.
