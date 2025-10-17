Esta quarta-feira, pelas 18h38, os céus de Braga foram ‘brindados’ por “mais um meteoro”. A informação foi revelada hoje, dia 16 de outubro, através do Facebook do Planetário – Casa da Ciência de Braga.
“Mais um meteoro observado sobre Braga! Ontem, pelas 18h38 (hora local), a Estação AMS211 da Rede Internacional AllSky7, instalada no Observatório Astronómico de Braga (Gualtar), captou a passagem de um meteoro brilhante que cruzou os céus da região“, pode ler-se na publicação.
O fenómeno que “foi visível a olho nu”, terá “sido observado por várias pessoas, impressionadas pela intensidade da luz que o bólide libertou ao entrar na atmosfera terrestre”, é ainda acrescentado.
O Planetário – Casa da Ciência de Braga vinca também que “os registos da estação AMS211 continuam a contribuir de forma valiosa para o estudo dos meteoros e para a compreensão da sua origem e comportamento”, sendo que “cada evento é uma pequena janela para o espaço e para a história do nosso Sistema Solar”.
Veja o vídeo:
Leia Também: Níveis de dióxido de carbono atingem novos máximos em 2024