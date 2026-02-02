Cristiano Ronaldo boicota Fundo Soberano e se recusa a jogar no Al Nassr

O caos está instalado no futebol saudita. Cristiano Ronaldo está fora do jogo desta segunda-feira (2) do Al Nassr, contra o Al Riyadh, pela Liga Saudita. A ESPN apurou que a ausência do craque português é por causa de uma revolta contra o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita).
CR7 está bastante incomodado com as últimas movimentações do Fundo Soberano, que, entre outros motivos, tem travado decisões internas importantes e, especialmente, dificultado o avanço de algumas negociações recentes do clube de Riade.
Além disso, Ronaldo vê logo ao lado o arquirrival da capital, o Al Hilal, hoje líder da Liga, com maior poder de influência nos bastidores e investindo pesado no mercado de transferências, sobretudo agora com a iminente chegada do atacante francês Karim Benzema, de saída do Al Ittihad.
Aos 40 anos, o atacante português não tem qualquer problema físico ou médico, tampouco está fora dos planos (táticos e técnicos) do compatriota Jorge Jesus. Não ficar à disposição para a próxima rodada da Liga Saudita é mesmo uma questão pessoal e burocrática.
O Al Nassr ocupa neste momento a terceira posição da competição nacional, com os mesmos 43 pontos do vice-líder Al Ahli. O Al Hilal, por sua vez, está no topo da tabela, com 46.