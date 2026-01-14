Cruz Azul tendrá nueva casa en este torneo y luchará por conseguir sus primeros tres puntos de la campaña en la segunda fecha.

Cruz Azul enfrentará su primer partido como local en el Estadio Cuauhtémoc tras recibir la noticia de no poder continuar ocupando el Estadio Olímpico Universitario como su casa. El equipo de Nicolás Larcamón sufrió la partida de varios elementos clave, entre los que destacan Lorenzo Faravelli, Nacho Rivero y Ángel Sepúlveda ; en su debut en el torneo contra León, los celestes extrañaron a dichos jugadores y se despidieron con una derrota de esta primera fecha.

Por su parte, los rojinegros se hicieron de sus primeros tres puntos luego de vencer por la mínima al Club Puebla. El Atlas se impuso en condición de local y ahora debe ponerse a prueba fuera del Estadio Jalisco.

Cruz Azul debuta en el Estadio Cuauhtémoc, su casa en el Clausura 2026, ante Atlas. Imago7/Sebastian Laureano Miranda

Diego Coccay Nicolás Larcamón se enfrentarán desde el banquillo donde cada uno luchará por ganar la partida táctica y escalar posiciones en la tabla. Los rojinegros llegan a este duelo ubicados en la sexta posición tras la primera jornada, mientras que los cementeros presumen la doceava posición.

¿Cómo fue el último partido entre Cruz Azul y Atlas?

Cruz Azul y Atlas se enfrentaron también en la Jornada 2 del Apertura 2025, donde repartieron puntos con un empate a tres goles. De hecho, en los últimos cuatro duelos entre estas escuadras el marcador culminaron con empates.

Fechas y horario del Cruz Azul vs Atlas

Clausura 2026, Jornada 2

Fecha: miércoles 14 de enero

Horarios: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas E.T

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

Alineaciones confirmadas Cruz Azul vs Atlas

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Gabriel Fernández.

Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Paulo Ramirez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Diego González, Aldo Rocha, Mateo García, Uros Durdevic.