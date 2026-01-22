Cruzeiro x Democrata: onde assistir ao vivo, horário, palpite e prováveis escalações do jogo do Campeonato Mineiro

A quarta rodada do Campeonato Mineiro será encerrada nesta quinta-feira (22), às 18h30 (de Brasília), com o duelo entre Cruzeiro e Democrata.
A partida será disputada no Mineirão e é importante para as duas equipes na tabela.
O Cruzeiro é o primeiro colocado do Grupo C, com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota. Até aqui, são oito gols marcados e três sofridos.
O Democrata tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, e começou a rodada na segunda colocação do Grupo A.
Onde assistir a Cruzeiro x Democrata?
Cruzeiro x Democrata, nesta quinta-feira (22), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Palpite para Cruzeiro x Democrata:
Prováveis escalações de Cruzeiro x Democrata:
O Cruzeiro deve poupar jogadores visando o clássico contra o Atlético-MG, no fim de semana, e o início do Brasileirão.
O técnico Tite pode mandar a campo: Otávio; Kauã Moraes, João Marcelo, Bruno Alves e Kauã Prates; Japa, Ryan Guilherme, Rodriguinho e Vitinho; Kaique Kenji e Chico da Costa.
O Democrata deve ser escalado com: Thulio; Lucas Evangelista, Léo Dourado, Henrique e Bryan; Luiz Henrique, Bernardo Augusto, Giovanni e Mauricio Ferreira; Marcio Jonatan e Marcelinho.
Arbitragem de Cruzeiro x Democrata:
Árbitro: Ronei Candido Alves
Auxiliares: Magno Arantes Lira e Weyder Marques Borges
VAR: Leonardo Rotondo Pinto