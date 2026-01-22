O Coritiba chega com moral para o duelo após vencer Maringá e Athletico, ambos por 1 a 0 e fora de casa. Agora, o time principal do Coxa estreia diante do torcedor no Couto Pereira, pois os dois jogos anteriores foram com uma formação alternativa e em sua maioria com jogadores do sub-20. Em caso de vitória, o Verdão garante a classificação antecipada às quartas de final do Paranaense.
Coritiba x São Joseense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
