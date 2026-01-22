GE TV comprova capacidade para brigar com a CazéTV ao completar quatro meses; entenda

Proposta da Globo soma uma audiência com bilhões de espectadores e demonstra sua força em primeira transmissão simultânea com a CazéTV
A decisão da Globo em apostar na GE TV se mostrou correta. Isso porque, o projeto digital acumulou resultados impactantes de audiência. Recentemente perto de completar quatro meses de existência, a proposta deu uma resposta positiva. Afinal, no primeiro grande teste, a transmissão simultânea da Copa Intercontinental, superou a CazéTV, sua principal concorrente.
Assim, em análise, a GE TV apresentou bilhões de visualizações em conteúdos do torneio internacional, que publicou nas mais variadas plataformas. O projeto da Globo não teve dificuldades em expandir o seu alcance no mundo digital. Até porque, durante a estreia da proposta no ar, a audiência foi superior a sete milhões de espectadores.
No caso, a vitória Seleção Brasileira sobre o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que ocorreu no ano passado. Inclusive, no cenário atual, o canal da GE TV no Youtube conta com aproximadamente 13 milhões de inscritos. Com isso, a resposta do projeto digital da Globo se mostra satisfatória em comparação ao crescimento da CazéTV na plataforma de vídeos do Google.
GE TV vence primeira disputa com a Cazé TV
No primeiro grande teste para medir o nível da concorrência dos principais projetos digitais da atualidade, a exibição de jogos da Copa Intercontinental em dezembro de 2025, a GE TV foi dominante. Na avaliação em que se considerou a disputa entre os dois canais, já que transmitiram os três primeiros compromissos do Flamengo no torneio, o projeto da Globo apresentou um público próximo a 64 milhões de espectadores.
Com relação à final do campeonato, que ocorreu entre o Rubro-Negro e o PSG, a proposta da Globo atingiu uma audiência de 33 milhões de pessoas. Já o projeto que conta com o streamer Casimiro Miguel como figura principal, a marca foi de 26 milhões de espectadores. Ou seja, a impressão é de que se a criação da GE TV ocorresse antes, poderia ter um impacto ainda maior no mundo digital.
